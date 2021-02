Sängerin Ellie Goulding zeigt erstes Babybauch-Foto

24.02.2021 09:28 Uhr

Die britische Sängerin Ellie Goulding wird zum ersten Mal Mutter. Nun hat sie drei Fotos von ihrem Babybauch veröffentlicht.

Die britische Sängerin Ellie Goulding (34, „Brightest Blue“) und ihr Ehemann Caspar Jopling (29) werden zum ersten Mal Eltern. Das ließ die Sängerin am Dienstag (23. Februar) über den „Vogue“-Account auf Instagram bekannt geben. Im Interview mit der Modezeitschrift sprach Goulding dann darüber, wie es für sie ist, während der Corona-Pandemie schwanger zu sein. Und den Babybauch dürfen ihre Fans auch bestaunen: Im weißen Kleid zeigt die Sängerin ihre wachsende Kugel.

Die 34-Jährige ist bereits in der 30. Schwangerschaftswoche, ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte sie vergangenen August. Weil die Schwangerschaft „nicht für jetzt geplant“ gewesen sei, habe das Paar sie bisher geheim gehalten. Sie freue sich darauf, Mutter zu werden, wolle aber auch weiter arbeiten. „Ich kann es nicht erwarten, wieder auf Tour zu gehen.“ Sie sei fast jeden Tag im Studio gewesen und freue sich auf die Herausforderung.

Am Dienstagabend wandte Ellie Goulding sich dann auch noch persönlich an ihre Follower und schrieb: „Ich habe heute so viele freundliche Nachrichten voller Liebe und Glückwünschen erhalten. Ich danke euch so sehr.“ Dazu teilte sie auch ein weiteres, privates Bild, auf dem ihre Hand und die ihres Ehemanns auf dem Babybauch zu sehen sind.