Im Februar 2025 Sängerin Gracie Abrams kommt für vier Konzerte nach Deutschland

Gracie Abrams kommt nach Deutschland. (noe/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 16:04 Uhr

Gracie Abrams wurde durch ihre Aufritte im Vorprogramm von Taylor Swifts "Eras-Tour" berühmt. Nun plant die Sängerin eine eigene Europa-Tour und kommt für vier Konzerte auch nach Deutschland.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Gracie Abrams (24) kommt mit ihrem neuen Album "The Secret of Us" auf Tour durch Europa. "Ich kann es nicht erwarten, euch zu sehen", freut sich die 24-Jährige auf Instagram. Abrams wird 2025 in insgesamt 18 Städten auf der Bühne stehen. Vier Konzerte sind auch in Deutschland geplant: am 15. Februar in Stuttgart, am 19. Februar in Hamburg, am 21. Februar in Düsseldorf und schließlich am 22. Februar in Berlin.

Der Vorverkauf hat bereits am Mittwoch (17. Juli) begonnen. Der offizielle Start des Ticketverkaufs ist am Freitag (19. Juli) um 10 Uhr. "The Secret of Us" ist bereits das zweite Album der Sängerin und schoss in den USA auf Platz zwei der Billboard 200. In zahlreichen europäischen Ländern landete das neue Album direkt in den Top Ten.

Freundschaft mit Taylor Swift

2023 war Abrams während Taylor Swifts (34) "The Eras Tour" bei mehreren Shows als Eröffnungsakt zu sehen und auch für die letzten Shows der Tour im Oktober, November und Dezember wird Abrams wieder vor Swift zu hören sein. Als die Musikerin am 13. Mai die Trackliste von "The Secret of Us" veröffentlichte, überraschte sie ihre Fans mit einem besonderen Song: Sie singt im Lied "Us" gemeinsam mit Taylor Swift.

Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung des zweiten Studioalbums von Abrams holte Swift ihre Freundin bei der "Eras Tour" im Londoner Wembley-Stadion überraschend auf die Bühne und gemeinsam performten sie ihren frisch-veröffentlichten Song "Us" vor 90.000 Fans.