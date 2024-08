"Erwachsenenwindel angezogen" Sängerin Halsey hatte mit 20 Jahren eine Fehlgeburt auf der Bühne

Voller Einsatz für die Karriere: Sängerin Halsey trat auf, obwohl sie gerade eine Fehlgeburt erlebte. (ae/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 15:45 Uhr

Seit drei Jahren ist Sängerin Halsey Mutter eines Sohnes. Doch es war nicht ihre erste Schwangerschaft, wie sie jetzt erzählt hat. Einige Jahre zuvor erlitt sie eine Fehlgeburt - und das ausgerechnet, als sie ein wichtiges Konzert geben musste.

Die US-amerikanische Sängerin Halsey (29) hat ein dramatisches Erlebnis enthüllt. In dem am 6. August veröffentlichten "SHE MD"-Podcast erklärte die "Lucky"-Sängerin: "Ich hatte während eines Konzerts eine Fehlgeburt. Die Fehlgeburt begann schon vor der Show." Eine Absage des Auftritts sei jedoch nicht infrage gekommen.

Sie sei an dem Tag "in einer wirklich schwierigen Lage" gewesen, weil sie noch ganz am Anfang ihrer Karriere gestanden habe und "viel mit der Show verbunden" gewesen sei. "Es gab einen Unternehmenspartner, es gab einen größeren Medienpartner, aber was für mich noch wichtiger war, es gab tausend Kinder, die den ganzen Tag darauf gewartet haben, in diese Show zu kommen und mich zu sehen."

Viel Blut verloren

Deshalb habe sie das Konzert durchgezogen, obwohl es ihr schlecht ging. Sie habe "einfach eine Erwachsenenwindel angezogen". Die Show sei zum Glück auch nur auf 45 Minuten angesetzt gewesen. Nach dem Verlassen der Bühne habe sie sich auf dem Parkplatz übergeben müssen. "Ich ging in ein Hotel und mir war die ganze Nacht schlecht. Ich weiß noch, dass ich in der Badewanne saß, weil ich einfach nicht wusste, was ich mit all dem Blut anfangen sollte", erinnerte sich die Künstlerin, die gebürtig Ashley Nicolette Frangipane heißt. Sie habe stundenlang geblutet und sich kaum auf den Beinen halten können. Dennoch habe sie am nächsten Morgen den Flieger zum nächsten Termin bestiegen.

Das Konzert wurde auch gefilmt. Die Bilder könne sie jedoch kaum ertragen. "Es ist komisch, denn wenn ich es mir jetzt anschaue, sehe ich mich selbst ganz weiß und schwitzend, und meine Stimme ist anders." Ihre Stimme sei kehlig gewesen. "Ich klinge und sehe aus wie eine andere Person."

Fehlgeburt löste unterschiedliche Gefühle aus

Schwierig sei für sie auch das Gefühl gewesen, mit niemandem über die Fehlgeburt sprechen zu können. "Denn zu dieser Zeit hatte ich nur Geschichten über Fehlgeburten gehört, die von glücklich verheirateten Frauen stammten. Und sie sprachen meistens erst darüber, nachdem sie erfolgreich schwanger geworden waren und das Kind ausgetragen hatten." Sie habe sich "einfach so allein" gefühlt und zudem gedacht, dass sie doch mit 20 Jahren in der Lage sein sollte, ein Baby auszutragen. Gleichzeitig habe sie eigentlich gar nicht schwanger sein wollen. "Ich war zu sehr mit meiner Karriere beschäftigt."

Die Sängerin habe deshalb viele "komplexe Gefühle" über die Fehlgeburt gehabt, darunter Erleichterung, Verwirrung, Schuld und Trauer. Inzwischen ist die 29-Jährige stolze Mutter. Im Juli 2021 bekam sie mit ihrem damaligen Partner, Drehbuchautor Alev Aydin (41), Sohn Ender Ridley. Im April 2023 wurde die Trennung des Paares bekannt.