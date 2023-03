Sie spürt negativen Effekt Sängerin Lorde spricht Klartext: Warum ist sie kein Fan von TikTok?

Bang Showbiz | 01.03.2023, 18:00 Uhr

Lorde scherzte darüber, dass sie spüren konnte, wie sich ihr „Gehirn abbaute“, als sie die Social-Media-Plattform TikTok benutzte.

Die 26-jährige Künstlerin lud sich die Video-Sharing-App im Jahr 2020 kurz herunter, verabschiedete sich jedoch schnell wieder von dem Netzwerk.

„Ich habe kein Finsta-Konto, ich stalke dort niemanden“

Die Musikerin beschrieb das Fehlen einer Social-Media-Präsenz für sie als Star als „mächtig und aufregend“ und erklärte, dass sie auch keinen gefälschten Instagram-Account habe. In einem Gespräch mit dem „Smallzy’s Surgery“-Podcast verriet Lorde: „Ich bin vielleicht der einzige Millennial ohne einen Account auf TikTok. Ich habe wirklich kein Finsta-Konto, ich stalke dort niemanden. Mein Ding dabei ist, dass es so cool und erstaunlich und kreativ ist, aber ich spüre, wie sich mein Gehirn abbaut, wenn ich es benutze. Ich hatte es mir für einen Tag im Jahr 2020 heruntergeladen. Das ist wirklich die beste, beste Droge, die Sie jemals nehmen könnten. Das ist verrückt, es ist so stark, köstlich und spannend.“

Unterdessen hatte die „Royals“-Hitmacherin, die mit bürgerlichem Namen Ella Marija Lani Yelich-O’Connor heißt, zuvor ihre Backstage-Rituale enthüllt, wobei sie verriet, dass Koffein vor ihren Shows die „Droge ihrer Wahl“ sei.