07.10.2020 18:23 Uhr

Sängerin Meghan Trainor ist schwanger

Meghan Trainor und Daryl Sabara freuen sich auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bei Instagram verdeutlicht die Sängerin, "wie lange ich mir das schon gewünscht habe".

Die US-Sängerin Meghan Trainor (26, „Dear Future Husband“) kann sich über das wohl schönste Vorweihnachtsgeschenk freuen. Gemeinsam mit Ehemann Daryl Sabara (28, „Spy Kids“) erwartet sie den ersten Nachwuchs. Das gab das Paar am 07. Oktober bei Instagram bekannt und verpackte die frohe Botschaft in Form eines Ultraschallbildes in ein weihnachtliches Setting mit Tannengrün, Baumschmuck und Lichterkette.

Seit 2018 sind die Sängerin und der Schauspieler verheiratet. Zur Schwangerschaftsverkündung schrieb Trainor nun: „Ihr wisst alle, wie lange ich mir das schon gewünscht habe!!!“ Die werdenden Eltern seien „so überglücklich und aufgeregt, dieses kleine Schätzchen Anfang nächsten Jahres kennenzulernen“. Sabara pflichtete seiner Liebsten bei, indem er das Bild ebenfalls auf seiner Instagram-Seite postete und klarmachte: „Ich liebe dich Meghan Trainor und ich kann es nicht erwarten, mit dir eine Familie zu gründen.“

Quelle: instagram.com

(cos/spot)