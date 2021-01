19.01.2021 14:45 Uhr

Sängerin Zara Larsson zeigt ihren Sixpack auf dem roten Teppich

Die schwedische Sängerin Zara Larsson präsentiert bei einer Preisverleihung in Stockholm ihren Sixpack auf dem roten Teppich.

Die schwedische Popsängerin Zara Larsson (23, „Lush Life“) präsentierte sich bei der Verleihung der schwedischen Sportpreise (Swedish Sports Award) am Montagabend in Stockholm, Schweden, in einem auffallenden Look auf dem roten Teppich. Der Zweiteiler, bestehend aus einem nude-farbenen, mit Pailletten verzierten Bandeau-Top und einem farblich passenden, bodenlangen, schmal geschnittenen Tüllrock mit Schleppe gaben den Blick auf das Sixpack der Künstlerin frei.

Die Blondine stylte ihre schulterlangen Locken zu seitlich geschwungenen Wellen und setzte mit ihren rubinroten Lippen einen Farbakzent. Die funkelnden Tropfenohrringe verliehen ihrem Red-Carpet-Look noch mehr Glanz. Zara Larssons neues Album soll übrigens im März erscheinen.

Die Royals gratulierten aus der Ferne

Nicht auf dem roten Teppich und trotzdem bei der Verleihung der schwedischen Sportpreise dabei waren außerdem unter anderem Prinz Daniel von Schweden (47) und sein Schwager, Prinz Carl Philip von Schweden (41), sowie der ehemalige Tennis-Star Mats Wilander (56) – alle drei waren zugeschaltet.

(ili/spot)