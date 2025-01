Oscar-Indikator SAG Awards 2025: „Wicked“ ist Favorit

Die Musical-Verflimung "Wicked" (v.l.n.r. Michelle Yeoh, Ariana Grande und Cynthia Erivo) räumte bei den Globes ab und heimste auch jetzt fünf Nominierungen ein. (rho/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 21:16 Uhr

Nach den Golden Globes werden die SAG-Awards verliehen, sie gelten als wichtigster Indikator für die Oscar-Verleihung. Diese Nominierten dürfen auf einen Preis hoffen.

Die Nominierten stehen fest: Einen Preisregen bei den diesjährigen Screen Actors Guild-Award könnten die Filme "Wicked" und "A Complete Unknown" erwarten, die mit den meisten Nominierungen im Rennen sind, wie das SAG-Komitee online bekannt gegeben hat. So hat "Wicked" fünf Möglichkeiten auf die Awards, währnd "A Complete Unknown" auf vier Preise hoffen darf.

Die SAG-Awards werden am 23. Februar in Los Angeles zum 31. Mal verliehen. Sie zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen der Filmbranche und gelten als Barometer für die im März stattfindende Oscar-Verleihung.

Die Nominierten in den wichtigsten Sparten sind:

Auf die Trophäe für die außergewöhnlichste schauspielerische Leistung in einem Spielfilm hofft der Cast von "A Complete Unknown", "Anora", "Konklave", "Emilia Pérez" und "Wicked".

In der Kategorie Bester Hauptdarsteller treten Timothée Chalamet (29) für seine Leistung im Bob Dylan Biopic "A Complete Unknown", Adrien Brody (51, "The Brutalist"), Ex-Bond-Held Daniel Craig (56, "Queer"), Ralph Fiennes (62, "Konklave") und Colman Domingo (55, "Sing Sing") gegeneinander an.

Den Titel Beste Hauptdarstellerin könnten gewinnen: Demi Moore (62, "The Substance"), Cynthia Erivo (38, "Wicked"), Mikey Madison (25, "Anora"), Karla Sofía Gascón (52, "Emilia Pérez") und Pamela Anderson (57, "The Last Showgirl"). Moore heimste am Sonntag (5. Januar) bereits den Golden Globe ein – den ersten ihrer 45-jährigen Karriere.

Video News

Beste Nebenrollen

Zur besten Nebendarstellerin könnte dieses Jahr gekürt werden: Monica Barbaro (34, "A Complete Unknown"), Jamie Lee Curtis (66, "The Last Showgirl"), Danielle Deadwyler (42, "The Piano Lesson"), Ariana Grande (31, "Wicked") oder Zoe Saldaña (46, "Emilia Pérez").

Die Konkurrenten im männlichen Pendant sind Jonathan Bailey (36, "Wicked"), Yura Borisov (32, "Anora"), Kieran Culkin (42, "A Real Pain"), Edward Norton (55, "A Complete Unknown") und Jeremy Strong (46) für seine Nebenrolle in "The Apprentice".