Stars Salma Hayek: Deshalb wird sie Penélope Cruz für immer dankbar sein Salma Hayek sagte, dass sie Penélope Cruz für ihre Unterstützung bei ihren ersten Versuchen, ihre Karriere in Hollywood in den 1990er-Jahren zu starten, auf ewig dankbar sein werde. Die 58-jährige Schauspielerin feierte in ihrer Heimat Mexiko große Erfolge, unter anderem mit ihrer Titelrolle in der Telenovela ‚Teresa‘. Hayek zog im Jahr 1991 nach Los Angeles […]