Stars Salma Hayek: Deshalb wird sie Penélope Cruz für immer dankbar sein

Salma Hayek Pinault - Blink Twice premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2025, 14:00 Uhr

Salma Hayek sagte, dass sie Penélope Cruz für ihre Unterstützung bei ihren ersten Versuchen, ihre Karriere in Hollywood in den 1990er-Jahren zu starten, auf ewig dankbar sein werde.

Die 58-jährige Schauspielerin feierte in ihrer Heimat Mexiko große Erfolge, unter anderem mit ihrer Titelrolle in der Telenovela ‚Teresa‘.

Hayek zog im Jahr 1991 nach Los Angeles und könne sich noch sehr gut daran erinnern, wie schwierig es in diesem Jahrzehnt war, als Latino-Schauspielerin Rollen zu ergattern. Die Darstellerin habe jedoch das Glück gehabt, von Cruz unterstützt zu werden, die von Spanien nach Amerika gezogen war, um genauso wie sie in Hollywood Fuß zu fassen. In einem Interview mit der italienischen ‚IO Donna‘-Zeitschrift erzählte Salma: „Es stimmt, zum Glück konnte ich auf eine Gemeinschaft außergewöhnlicher Frauen an meiner Seite zählen. Penélope Cruz … Wir waren Zuflucht und Kraft füreinander.“ Salmas erste Kinorollen spielte sie an der Seite von Antonio Banderas in Robert Rodriguez‘ Actionfilm ‚Desperado‘ (1995) und sie schlüpfte in die Rolle eines Vampirs in Rodriguez‘ Kult-Horrorfilm ‚From Dusk Till Dawn‘ (1996), in dem auch die Stars George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis und Harvey Keitel mitspielten.