22.09.2020 13:27 Uhr

Salma Hayek gratuliert ihrer Tochter mit rührendem Post zum Geburtstag

"Ich werde dich für immer lieben": Schauspielerin Salma Hayek gratuliert ihrer Tochter mit rührenden Worten auf Instagram zum Geburtstag.

Am Montag feierte Salma Hayeks (54, „Frida“) Tochter Valentina ihren 13. Geburtstag. Zur Feier des Tages veröffentlichte die Schauspielerin ein altes Bild auf Instagram, auf dem ihre Tochter noch ein Baby ist. Hayek blickt darauf aus dem Fenster, während sie Valentina auf dem Arm hält.

„Ich werde dich für immer lieben“

„Danke, dass du vor 13 Jahren in mein Leben gekommen bist“, schreibt Hayek sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch unter anderem zu dem Schnappschuss. „Du bist meine größte Lehrerin, meine größte Freude, und meine größte Hoffnung. Ich habe dich geliebt, bevor du zur Welt gekommen bist und ich werde dich für immer lieben.“

Quelle: instagram.com

Schon einen Tag vor dem eigentlichen Geburtstag veröffentlichte Hayek ein Foto, das die Schauspielerin mit ihrem Babybauch zeigt. „Morgen wird das kleine Baby, das sich in meinem Bauch gebildet hat, offiziell ein Teen. Sie werden so schnell erwachsen…“, kommentierte sie das Bild ebenfalls in zwei Sprachen.

Quelle: instagram.com

Valentina Paloma Pinault ist die Tochter von Salma Hayek und ihrem Ehemann, dem französischen Manager François-Henri Pinault (58). Das Paar lernte sich vor 14 Jahren kennen und heiratete im Jahr 2009.

(jru/spot)