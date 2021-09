Salma Hayek teilt seltenes Foto mit Tochter Valentina

Salma Hayek schwärmt von ihrer Tochter Valentina. (eee/spot)

22.09.2021 22:16 Uhr

Salma Hayek zeigt ihre Familie nur selten auf Instagram. Zum 14. Geburtstag ihrer Tochter Valentina machte sie eine Ausnahme - und teilte ein besonderes Foto.

Anlässlich ihres 14. Geburtstag hat Salma Hayek (55) ihrer Tochter Valentina mit liebevollen Worten auf Instagram gratuliert. „Mein liebes Mädchen, du bist alles für mich. Gesegnet sei der Tag, an dem du in mein Leben gekommen bist“, schwärmt die Schauspielerin. Dazu teilte Hayek einen gemeinsamen Schnappschuss von sich und ihrer Tochter – ein seltener Anblick.

Zu sehen sind die beiden in legerer Kleidung und mit Pferdeschwanz. Stirn an Stirn blicken sie sich lächelnd in die Augen. Im Hintergrund geht die Sonne hinter einem See unter. Weiter schreibt Hayek: „Alles Gute zum Geburtstag Valentina. Danke, dass du du bist.“

Salma Hayek seit 2009 verheiratet

Vater der 14-jährigen Valentina ist der französische Unternehmer François-Henri Pinault (59), mit dem Hayek seit 2009 verheiratet ist. Ihre Tochter kam 2007 zur Welt.