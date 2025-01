Seltenes Interview über seine Ehe Sam Asghari ist „nicht traurig“ über Scheidung von Britney Spears

Britney Spears und Sam Asghari waren rund zwei Jahre verheiratet. (eyn/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 17:21 Uhr

Im Mai 2024 haben sich Sam Asghari und Britney Spears nach knapp zwei Jahren scheiden lassen. Heute blickt das Model positiv auf die Ehe zurück. Asghari sei "nicht traurig, dass es vorbei ist. Ich bin dankbar und glücklich, dass es passiert ist."

Sam Asghari (30) hat in einem seltenen Interview über seine gescheiterte Ehe mit Britney Spears (43) gesprochen. "Es war eine sehr schwierige Zeit. Wir waren sieben Jahre lang in einer Beziehung und wir haben als Paar so viel durchgemacht, aber es war eine schöne Erfahrung", betonte er im Podcast "Sibling Revelry" in der Folge vom 27. Januar.

Nach sechs Jahren Beziehung hatten das Model und die Sängerin 2022 geheiratet. Rund ein Jahr später gaben sie ihre Trennung bekannt, im Mai 2024 war die Scheidung vollzogen. "Scheidungen und Trennungen sind für jeden scheiße, aber ich hatte immer die Einstellung: 'Ich bin nicht traurig, dass es vorbei ist. Ich bin dankbar und glücklich, dass es passiert ist'", führte Asghari weiter aus. Er wolle sich nicht damit aufhalten, um die Beziehung zu trauern, sondern dankbar für die gemeinsamen Erlebnisse sein.

Das war "das Seltsamste" an der Ehe

In dem Gespräch mit Kate (45) und Oliver Hudson (48) kam Asghari auch auf den seiner Meinung nach "seltsamsten" Aspekt zu sprechen, mit dem er während der Ehe mit Spears konfrontiert wurde. "Eines Tages begann ich zu erfahren, was die Vormundschaft ist, und da dachte ich: 'Moment mal. Ich dachte, ich bin in Amerika. Was soll das heißen, jemand über 18 braucht die Erlaubnis seiner Eltern?' Das war die schwierigste und seltsamste Spirale, die ich in meinem Leben erlebt habe", so der 30-Jährige.

Das Beste, was er in dieser Situation für seine Partnerin tun konnte, war, sie zu unterstützen. "Und das habe ich getan, ich habe so viel wie möglich gegeben. Das war meine Lebenserfahrung, durch die ich sehr behutsam hindurchgehen musste, denn wenn man etwas falsch macht, sagt man etwas Falsches…", reflektierte er weiter, ohne genauer auf mögliche Konsequenzen einzugehen.

Britney Spears stand ab 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (72), der dadurch die Kontrolle über ihren Alltag und ihre Karriere hatte. Im Laufe eines aufsehenerregenden Prozesses hatte sich die "Princess of Pop" 2021 davon befreit.

Vom Musikvideo zum Traualtar

Sam Asghari lernte Spears 2016 am Set zu ihrem Musikvideo "Slumber Party" kennen, an dem er als Schauspieler mitwirkte. In dem Podcast resümierte er auch diesen Zufall: "Ich ging zu dem Musikvideo, das nur ein weiterer Job war, und dann gab es eine siebenjährige Beziehung, die aus diesem Video hervorging, und eine Ehe und eine Menge Erfahrungen, die ich gerne als einen Crashkurs in Hollywood bezeichne, was großartig war."

Inzwischen hat Asghari eine neue Partnerin an seiner Seite. Er ist seit dem 1. Januar offiziell mit der Immobilienmaklerin Brooke Irvine liiert.