Zum wiederholten Mal Sam Dylan bricht Dschungelprüfung ab: So reagieren Stars und Fans

SpotOn News | 28.01.2025, 14:32 Uhr

Reality-TV-Star Sam Dylan hat schon wieder die Dschungelprüfung abgebrochen und damit kein Zusatzessen für die hungernden Camp-Bewohner erspielt. Dafür hagelt es Kritik, doch er wird auch verteidigt und manche sind einfach nur amüsiert. Die Reaktionen der Stars, Fans und "IBES"-Follower.

Reality-TV-Star Sam Dylan (33) brach die Dschungelprüfung auch am Montag mit dem berüchtigten Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ab. Damit brachten er und sein Co-Prüfling Alessia Herren (23) schon wieder keine Sterne und damit keine Zusatznahrung mit ins hungernde Dschungelcamp. Ein neuer Negativrekord: In keiner Staffel seit dem Showstart 2004 bekamen die Promis an drei aufeinanderfolgenden Tagen ausschließlich Reis und Bohnen zu essen.

In der nächsten Dschungelprüfung, die am heutigen Dienstag ab 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) zu sehen sein wird, bekommt Sam Dylan erneut die Chance, Sterne zu erspielen. Auch Alessia Herren ist dann wieder am Start. Plus Dylans ärgste Camp-interne Kritikerin Lilly Becker (48). "Ich finde es eine Frechheit […] Warum bist du hier?", platzte Letzterer in der Sendung der Kragen.

Ehemalige Reality-TV-Co-Stars kritisieren Sam

Sam Dylan hinterließ schon in einigen Reality-TV-Formaten verbrannte Erde und so ist es nicht verwunderlich, dass ehemalige Kolleginnen und Kollegen jetzt besonders genau hinsehen und ob seines Versagens nicht mit Kritik sparen.

Jüngstes Beispiel: Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Theresia Fischer (32), die mit Sam Dylan sogar privat befreundet war, bis sie sich im "Sommerhaus der Stars" (2024) überwarfen. In der RTL-Show "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" nannte sie Sam "einen ziemlich schlechten Schauspieler", der überdramatisiere. "Wenn er aus den Prüfungen zurückkommt, erklärt er erst, dass er null Sterne geholt hat, und dann kommt dieses leichte Grinsen", rekapituliert sie am Montag. "Er denkt sehr viel an sich und er ist einfach leider kein Teamplayer", kritisiert sie weiter.

Einer steht Sam Dylan aber von Anfang an zur Seite: Sein Liebster und Dschungelbegleiter Rafi Rachek (35). "Ich möchte mal andere Camper in den Prüfungen sehen, mal schauen, ob sie dann immer noch so vorlaut sind", reagierte der Rettungssanitäter in seinen Instagram-Storys auf die Kritik.

Und auch Dschungelcamp-Legende Giulia Siegel (50) nahm ihn in einer andren Ausgabe von "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" in Schutz. "Ich kenne Sam sehr sehr lange und Sam spielt nicht", zeigte sie sich sicher. "Da muss ich allen widersprechen. Man hat gestern die Panik in den Augen gesehen", sagte sie.

Sam-Fans und "IBES"-Follower reagieren gemischt

Die Fans der Sendung finden Sams Prüfungsabbrüche teils gar nicht lustig. "Ich wusste es … wieder abgebrochen … beide echte Luftnummern", ist zuletzt auf der "IBES"-Instagram-Seite zu lesen. Oder: "Er hätte den Satz nicht sagen müssen. Dann hätten sie ja wenigstens einen Stern gehabt. Sorry, aber echt sehr uncool."

Viele Followerinnen und Follower verteidigen ihn aber auch: "Versteh nicht, warum alle Sam haten, er ist bis jetzt jede Prüfung angetreten. Hat immer probiert, bis er an seine Grenzen gekommen ist, finde dafür allein hat er schon alles richtig gemacht", findet ein Sam-Fan und kritisiert gleichzeitig seine Mitcamper: "Die Gruppe motiviert ihn null, er wurde nicht mal in den Arm genommen, als er kam und man sah, dass es ihm nicht gut ging und unangenehm war."

Unter diesem Kommentar entbrennt eine wilde Diskussion: "Da sind seine Grenzen aber arg eng gesteckt für einen Dschungelteilnehmer", lacht ein User. "Alles Schauspielerei von Sam", urteilt ein anderer. "Genauso seh ich das auch. Sollen es alle erstmal besser machen. Null Empathie außer Yeliz, die hat mich gestern mit ihrer Aussage positiv überrascht", hält eine andere dagegen.

Wieder andere amüsieren sich einfach nur bestens: "'Wie benutzt man das?' Ach Sam, du bist Unterhaltung pur!", schreibt eine Followerin mit vielen Tränen lachenden Smileys über Sams Frage zu einem Schraubenzieher.

"Ich werde heute erstmal schön für Lilly anrufen. Dann kann sie ja mal zeigen, was sie so drauf hat, anstatt sich über die anderen aufzuregen", kommentierte eine weitere Followerin lachend – und nahm damit das mutmaßliche Hauptthema der nächsten Sendung vorweg.