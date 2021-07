Sam Dylan und Rafi Racheck: Nach der Trennung jetzt die Verlobung!

23.07.2021 14:21 Uhr

Die gaaanz große Liebe zwischen Sam Dylan und Rafi Rachek zerbrach vor wenigen Wochen - doch nun haben sich die beiden offenbar verlobt! Das große Liebes-Comeback gaben sie natürlich auf Instagram bekannt.

Der ein oder andere ahnte es vielleicht schon: Rafi Rachek und Sam Dylan teilten in letzter Zeit einige kryptische Posts und Fans vermuteten bereits, dass da was im Busch ist. Heute dann die riesige Überraschung! Die beiden haben sich anscheinend verlobt. Erst postete Rafi in eine seiner Instagram-Stories, dass heute ein ganz besonderer Tag sei, zeitgleich filmte Sam seine Fahr zu einem Märchenschloss und schrieb dazu: „Ich weiß nicht wieso und warum, aber ich wurde jetzt hier her gefahren und abgesetzt“.

Antrag vor märchenhaftem Traumschloss?

Und dann wurde es romantisch! Natürlich veröffentlichten die beiden den besonderen Moment medienwirksam auf Instagram. Auf mehreren Bildern ist das Paar total verliebt zu sehen, auf einem der Fotos kniet Rafi vor seinem (Ex?)-Freund, der schaut ihn gerührt an – dahinter ist die traumhafte Schlosskulisse zu sehen.

Sam Dylan: „ Wir haben uns neu kennengelernt “

Sam schrieb zu den kitschigen Pärchenbildern: „Jaaaaaaaaaaa. Zu jeder weiteren Minute in meinem Leben mit dir! Einige haben es bestimmt schon mitbekommen. Rafi und Ich haben uns erstmal nur, – für uns neu kennengelernt um zu wissen was wir wirklich wollen. Mir ist jetzt klar geworden das ich nur einen will und das bist du. Und heute hat Rafi mir einer der schönsten Überraschungen überhaupt gemacht. Ich erzähle aber euch gleich mehr jetzt geht es erstmal weiter. Ich bin grad einfach nur überglücklich“.

Rafi Rachek: „ Ich weiß jetzt, was ich will “

Rafi schrieb zum den selben Bildern: „Für andere auf die Knie zu gehen, dass ist ja nicht so mein Ding. Das mach ich nur für eine ganz bestimmt Person. Ich weiß ich habe ab und an eine holprige Art an mir, doch ich weiß jetzt was ich will und darum wollte ich Sam heute auch diese Überraschung machen. Ich hoffe er nimmt sie an“.

Öffentliche Streitereien auf Instagram

Die beiden Reality-TV-Stars machten das Ende ihrer Liebe erst vor wenigen Wochen offiziell. Kurz vor dem Ende ihrer turbulenten Beziehung (die übrigens auch Oli Pocher immer mal wieder gerne auf die Schippe nahm) deutete sich immer mehr an, dass die beiden so gar nicht mehr auf Wolke Sieben schwebten.

Doch jetzt scheinen sie es zurück „über den Regenbogen“ geschafft zu haben, wie Sam auf seinem Instagam-Account über den Beitrag schreibt.