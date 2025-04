Musik Sam Fender rockt mit Adam Granduciel von The War On Drugs bei Coachella

Sam Fender - Leeds Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 14:00 Uhr

Sam Fender rockte mit Special Guest Adam Granduciel von The War On Drugs auf dem Coachella-Festival.

Der Geordie-Rocker hatte bei seinem zweiten Set in der kalifornischen Wüste am Samstag (19. April) eine Überraschung für die Fans parat. Granduciel produzierte Fenders neueste LP ‚People Watching‘ und spielte mit ihm den Titeltrack sowie ‚Tyrants‘, ‚Seventeen Going Under‘ und ‚Hypersonic Missiles‘.

Während des ersten Wochenendes plauderte Fender aus, dass er zuvor die Chance, mit Joni Mitchell aufzutreten, abgelehnt hatte, nachdem er es „völlig vermasselt“ hatte. Der mit dem BRIT Award ausgezeichnete Star erzählte, dass er gebeten wurde, das Haus der Folkrock-Legende zu besuchen, um an einer ihrer legendären „Joni Jam“-Sessions teilzunehmen – aber er wich aus. Im Gespräch mit ‚KROQ-FM‘ auf dem Coachella plauderte er aus: „Kann ich Ihnen etwas Verrücktes sagen? Mir wurde angeboten, zu einem ‚Joni Jam‘ zu gehen. Sie wissen schon, wenn Leute zu Jonis Haus gehen, und ich ging nicht.“ Er beichtete danach aber, dass sein Fernbleiben nicht etwas respektlos oder desinteressiert herüberkommen sollte. „Ehrlich gesagt, es waren die Nerven. Ich dachte mir: ‚Ich kann auf keinen Fall neben Joni Mitchell sitzen und sagen: ‚Willst du dir das anhören?‘ Ich fragte mich: ‚Will sie diese Leute überhaupt um sich haben?‘ Offensichtlich tat sie das, aber ja, mir wurde die Chance geboten und ich habe es vermasselt.“ Fender gab zu, dass es eines der größten „Bedauern“ seines Lebens ist. Er fügte hinzu: „Es ist eines meiner größten Bedauern, es spielt wirklich in meinem Kopf.“

Mitchell veranstaltete die Jams zum ersten Mal mit ihren Musikerfreunden Brandi Carlile und Marcus Mumford, nachdem sie 2015 einen Schlaganfall erlitten hatte, um sich wieder an die Auftritte zu gewöhnen. Im Jahr 2022 ließ sie die Reihe für ihren Auftritt beim Newport Folk Festival 2022 und ein Konzert in Washington wieder aufleben. Letztes Jahr spielte Mitchell am 19. Oktober ein einmaliges Konzert in der Hollywood Bowl, mit besonderen Gästen wie Sir Elton John, Brandi Carlile, Annie Lennox und anderen.