Musik Seth MacFarlane: Sein ‚Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements‘-Album enthält unveröffentlichte Arrangements von Frank Sinatra Seth MacFarlanes neues Album wird bisher unveröffentlichte Arrangements von Frank Sinatra beinhalten. Der 51-jährige ‚Family Guy‘-Schöpfer Seth ist ein großer Fan des verstorbenen Musikers. Das neue ‚Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements‘-Album des Künstlers enthält zwölf bisher unveröffentlichte Arrangements, die seine Kollegen Nelson Riddle, Billy May und Don Costa für Sinatra erschaffen haben, darüber berichtet […]