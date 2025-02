Musik Sam Fender verlängert 2025-Tour mit großen Open-Air-Konzerten im UK

Sam Fender - BST Hyde Park 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2025, 14:00 Uhr

Sam Fender is set to play Manchester, Edinburgh and Belfast this summer.

Sam Fender hat drei neue große Open-Air-Konzerte zu seinem Tourplan 2025 hinzugefügt.

Der ‚Hypersonic Missiles‘-Rocker wird am 16. August im Wythenshawe Park in Manchester, am 22. August auf den Royal Highland Showgrounds in Edinburgh bei den Summer Sessions und am 28. August beim VITAL Festival in Belfast auftreten. Der Indie-Rocker wird in Manchester und Edinburgh von Olivia Dean und in Belfast von CMAT unterstützt.

Der Ticketverkauf beginnt am 21. Februar um 10 Uhr GMT über ‚Samfender.com‘. Fans, die sich für Sams Newsletter angemeldet haben, können Tickets im Vorverkauf erwerben, der 24 Stunden vor dem allgemeinen Verkaufsstart stattfindet. Der ‚Play God‘-Sänger wird außerdem drei ausverkaufte Stadionkonzerte im St. James‘ Park in Newcastle im Juni spielen sowie im London Stadium am 6. Juni auftreten. Ein Pfund von jedem verkauften Ticket wird an ausgewählte kulturelle Organisationen wie Youth Music und Sunday For Sammy gespendet, um die Kunst im Nordosten Englands zu unterstützen. Der Musiker wird außerdem beim BBC Radio 1 Big Weekend im Mai in Liverpool auftreten.

Für drei Termine kommt der Star außerdem nach Deutschland. Am 10. März tritt er im Palladium in Köln auf, am 12. März in der Kulturhalle in München und am 16. März wird er in der Uber Eats Music Hall in Berlin performen. Die ersten beiden Konzerte sind allerdings schon ausverkauft.

Sam veröffentlicht sein mit Spannung erwartetes drittes Studioalbum ‚People Watching‘ am 21. Februar.