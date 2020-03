Sam Smith macht sich nackig, bis auf die…

Sam Smith präsentiert sich gegenüber seinen Instagram-Followern in letzter Zeit gerne mal etwas freizügiger. So postete der Popstar gerade auch ein Schnappschuss, auf dem er nichts weiter als seinen Schlüppi trägt und verdeckt dabei seine ‚Brüste‘.

Der 27-Jährige identifiziert sich bekanntermaßen neuerdings weder als Mann noch als Frau – irgendwie muss man ja auffallen. Aus diesem Grund geht er auch gerne mal geschminkt unter die Leute, wie ja auch auf dem neusten Schnappschuss zu erkennen ist.

Quelle: instagram.com

Den Nutzern gefällt es

Den Followern gefällt jedenfalls was sie sehen, was sich auch in den Kommentaren zu dem Beitrag widerspiegelt. „Der Inbegriff von Schönheit“,schrieb zum Beispiel ein Nutzer. „Willst du deinen Körper mit mir teilen?“, phantasierte ein anderer.

Seit Sommer 2019 möchte der ‚How Do You Sleep‘-Sänger weder noch mit ‚er‘ noch mit ’sie‘ angesprochen werden, sondern in er dritten Person ‚they‘. Zudem präsentiert er sich in der Öffentlichkeit abwechselnd mal als Frau und mal als Mann.