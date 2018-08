Sam Smith: Neue Kollaboration mit Fifth-Harmony-Star?

Freitag, 10. August 2018 09:12 Uhr

Arbeiten Normani Kordei und Sam Smith etwa gemeinsam an neuer Musik? Die Fifth Harmony-Sängerin und der Balladenkönig versetzen gerade ihre Fans in helle Aufregung. Die beiden könnten nämlich zusammen an neuer Musik arbeiten.

Darauf lässt zumindest ein Post des Managements von Kordei schließen. Der Twitter-Account veröffentlichte einen süßen Schnappschuss der beiden Musiker, auf dem sie sich grinsend in die Arme schließen. Dazu schrieb das Management: „Studio Vibes.“ Obwohl eine offizielle Bestätigung der beiden Musiker noch aussteht, sind die Fans hin und weg von der Vorstellung und können das neue Material kaum abwarten.

Bereits zuvor machte der britische Musiker Smith kein Geheimnis daraus, dass er ein großer Fan der Erfolgsband Fifth Harmony ist. Als sich die Girlband, die neben Kordei aus Dinah Jane, Ally Brooke und Lauren Jaurengui besteht, dann in eine Bandpause verabschiedete, zählte Smith zu den tief getroffenen Fans.

Er twitterte damals traurig: „FIFTH HARMONY!!!!! NEIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ Bereits zuvor lernte der Sänger die Frauen auch persönlich kennen, als sie während seines ‚Carpool Karaokes‘ mit James Corden zu dem singenden Pärchen stießen.