Sam Smith will lieber mit einem älteren Herrn zusammensein

Sam Smith wünscht sich eine Beziehung mit einem älteren Mann. Zuletzt war der Sänger mit dem 26-jährigen, schmalbrüstigen Brandon Flynn zusammen.

Nun sehnt er sich jedoch nach einem reiferen Mann, wie er im Gespräch mit ‚SiriusXM‘ gestanden hat: „Ich denke, ich möchte jetzt mit jemandem älteren zusammen sein. Ich brauche jemanden, der leidenschaftlich ist und seinen eigenen Antrieb hat.“

Diese App nutzt er

Während der Corona-Ausgangssperre nutzt der 27-Jährige die Dating-App ‚Raya‘, um andere Leute kennen zu lernen. „Es ist nett, jemandem am Telefon zu daten. Ich habe so etwas seit Jahren nicht gemacht – Ich möchte einfach nur die Romantik.“

Momentan verbringt Sam die Isolation bei sich zu Hause in England gemeinsam mit seiner Schwester. Schon nach den ersten zwei Wochen in Quarantäne habe sich der Musiker wieder der App zugewandt, weil er aufgrund seines Single-Daseins Panik bekommen habe, wie Sam kürzlich in der britischen Frühstückssendung ‚Capital Breakfast‘ gestanden hat.

So läuft es bisher

„In den ersten zwei Wochen dachte ich, ‚Oh mein Gott, ich bin Single. Ich brauche…‘ Ich habe dieses Dating-Ding angefangen und es war das Schlimmste! Und dann fängt man an, sich mit den Typen anzufreunden und man beginnt Quarantäne-Freundschaften über das Telefon, es ist ein gefährlicher Weg… Es ist ein bisschen schwierig, es funktioniert gerade einfach nicht!“, gab er zu. (Bang)