Sam Smith zeigt sich erstmals oben ohne!

Huch, das ist ja mal eine Überraschung: Sam Smith (26) zeigt sich erstmals beim Fotodienst Instagram oben ohne. Auch für den „Promises“-Sänger eine große Sache. Noch vor wenigen Jahren hatte der Brite mit unliebsamen Pfunden und Unsicherheit zu kämpfen.

Nun lud Sam einen schicken Schnappschuss von ihm am Strand bei Instagram hoch – oben ohne! Das aber nicht zum reinen Posen, sondern um den medialen Magerwahn entgegenzutreten. Dazu schrieb er: „Wenn ich in der Vergangenheit ein Foto-Shooting gemacht habe, dann nur mit T-Shirt und trotzdem hungerte ich wochenlang vorher. [..] Gestern habe ich mich dazu entschlossen, dem Scheiß den Kampf anzusagen. [..] Ich werde immer den Kampf gegen den Spiegel führen, aber dieses Shooting war ein Schritt in die richtige Richtung“.

Gegen Veränderung – Für die bedingungslose Liebe

Weiter schrieb er: „Ich versuche, diese Brust und diese Hüften und diese Kurven, die meine Mutter und mein Vater gemacht haben, nicht zu verändern und bedingungslos zu lieben.“ Daumen nach oben für so viel Ehrlichkeit und Mut.

Sam hatte schon in seiner Kindheit Übergewicht zu kämpfen, wie er im Gespräch mit dem „V-Magazin” verriet: „Wenn ich in der Schule war und keine gute Zeit hatte, oder wenn die Musik nicht laufen wollte, würde ich etwas essen.“ Er habe in der Zwischenzeit aber viel über sich gelernt und würde bewusster essen. So fühle er sich nun wohler in seiner Haut und das sieht man ihm an, oder?