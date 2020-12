24.12.2020 21:00 Uhr

Samantha Ramsdell: TikTok-Millionärin mit der größten Klappe der Welt

Sieht man sich die Videos von TikTok-Star Samantha Ramsdell an, sticht einem sofort der XXL-Mund der US-Amerikanerin ins Auge.

Es gibt Leute, die ihren Mund mit ultralustigen Instagram-Filtern vergrößern. Aber es gibt eben auch Naturtalente. Der von Samantha Ramsdell (31) hingegen ist wirklich so groß. Auf ihrem TikTok-Kanal setzt Samantha ihren übernatürlichen Schlund immer wieder lustig in Szene und unterhält damit bisher rund eine Million Follower.

Samantha beflügelt die Fantasien ihrer Fans

Dabei schiebt sich die 31-Jährige immer wieder fett belegte Sandwiches oder Wraps rein, die sie dann mit – gefühlt – zwei Bissen verschlingt. Natürlich beflügelt Samantha damit auch die Fantasien ihrer männlichen Follower, die sich wohl selbsterklärend wünschen, dass sich die TikTok-Queen ganz andere Sachen in den Mund schiebt. Schlimm!

Viele skurrile Anfragen

„Ich bekomme so verdammt viele und sie sind oft so skurril“, erklärte der Spaßvogel zuletzt in der US-Show “This Morning“. Dementsprechend träumen Samanthas Fans auch davon, dass sich die Frau mit der riesen Klappe einen Account bei der “Ich zeige mich nackt und ihr zahlt dafür“-Seite “Only Fans“ einrichtet.

TikTok zahlt nur mickrige Summen

Besonders während der Pandemie stieg die Follower-Anzahl der 31-Jährigen fast kometenhaft an. Mittlerweile verdient sich Samantha mit ihren Posts sogar ein kleines Taschengeld dazu. “Basierend auf der Anzahl der Aufrufe und es sind ungefähr 0,3 Cent pro 1.000 Aufrufe“, wie sie gegenüber “JamPress“, erklärt hat. „Es klingt nicht nach viel, aber einige meiner Top-Videos haben über 50 Millionen Aufrufe.“

Ob Samantha tatsächlich den größten Mund der Welt hat, ist bislang aber noch nicht belegt. Ihren eigenen Angaben nach misst ihr Mund rund 10 Zentimeter in der Breite. (JuC)