Stars Sami Sheen: Sie will sich ihre Brustimplantate entfernen lassen

Sami Sheen Instagram 03.11.23 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2025, 09:00 Uhr

Sami Sheen verriet, dass sie sich ihre Brustimplantate entfernen lassen möchte, da sie glaubt, sie würden sie krank machen.

Das Only Fans-Model hatte sich im Jahr 2022 einer Operation für eine Brustvergrößerung unterzogen, aber sucht jetzt einen Chirurgen, der den Eingriff rückgängig machen kann.

Sheen erzählte, dass sie in den letzten Jahren mit den „seltsamsten Symptomen“ zu kämpfen gehabt habe. Die Prominente schrieb in ihrer Instagram-Story: „Ich habe seit fast zwei Jahren gesundheitliche Probleme mit den seltsamsten Symptomen und habe jetzt endlich herausgefunden, dass ich an einer Brustimplantat-Krankheit leide. Ich weiß nicht, wie ich das nicht früher herausgefunden habe, aber ich bin so froh darüber, endlich eine Antwort zu haben.“ Sami sagte ihren Fans zudem, dass sie sich bei ihr melden können, wenn sie einen „guten Chirurgen“ für die Entfernung von Brustimplantaten in der Nähe von L.A. kennen. Der Star fügte hinzu: „Ich hoffe, sie mir so schnell wie nur möglich entfernen zu lassen, damit es mir schon bald besser geht. Bitte meldet euch, wenn ihr gute Chirurgen für Explantationen in der Nähe von L.A. kennt.“