Video „Bachelor in Paradise“-Paar: Samira und Serkan Yavuz haben sich getrennt Das „Bachelor in Paradise“-Paar, Samira und Serkan Yavuz, hat sich getrennt. In der TV-Show verliebten sich die beiden. Danach folgte die Verlobung, die Hochzeit und sie bekamen zwei Kinder. Die Trennung gab Samira auf ihrem Instagram-Account bekannt.