Samra: So reagiert die Deutschrap-Szene auf die Missbrauchsvorwürfe

Samra: So reagiert die Deutschrap-Szene auf die Vergewaltigungsvorwürfe

18.06.2021 14:31 Uhr

Seit dieser Woche geistern im Netz schlimme Missbrauchsvorwürfe umher, die nun auch die ganze Deutschrap-Szene aufmischen. So behauptet Influencerin Nika Irani von Rapper Samra bei einem Treffen vergewaltigt worden zu sein.

Die 22-jährige Nika Irani berichtet bei Instagram von einem angeblichen Treffen mit Rapper Samra, das angeblich mit einer Vergewaltigung geendet habe. Die Anschuldigungen sind heftig: So habe er ihr zuerst sein Studio gezeigt und sie anschließend dort sexuell missbraucht.

Nika Irani: „Ich habe nein gesagt, aber er hat weitergemacht“

„Wir sind ins Schlafzimmer des Studios, er hat die Tür zugeknallt und mich auf das Bett geschmissen und mich gewürgt. Ich habe ‚Nein‘ gesagt, aber er hat weitergemacht und mich dadurch leise gestellt. Ich habe über 20 Mal ‚Nein‘ gesagt, dann hat er meine Unterhose aufgerissen und zerfetzt und ich habe es einfach über mich ergehen lassen.“

Kurze Zeit nachdem die Anschuldigungen im Internet landeten, wurde das Insta-Profil der jungen Frau mehrfach gesperrt. Aber nicht nur das: Fans unterstellten Nika Irani zu lügen und sich nur wichtig machen zu wollen. So finden sich in den sozialen Netzwerken zahlreiche Stimmen, die das vermeintliche Opfer diskreditieren und wegen ihrer Arbeit als Erotikmodel scheinbar als Freiwild sehen.

Shirin David bringt den Stein ins Rollen

Ein Zustand, den Sängerin Shirin David untragbar fand und sich öffentlich einschaltete. Mit ihrem Posting zu diesem Vorfall brachte die ehemalige DSDS-Jurorin den Stein so richtig ins Rollen. An ihre mehr als 5 Millionen Follower richtete die „Gib ihm“-Interpretin klare Worte: „Ihr nehmt ganz offensichtlich die Äußerungen dieser Frau nicht als potenzielle Opfer sexualisierter Gewalt ernst.“

Dabei stellte sich die 26-Jährige hinter das vermeintliche Opfer und sendete damit ein starkes Signal! „Wie jedes Mal, wenn eine Frau den Mut zusammenbringt darüber zu berichten, dass sie sexuelle Gewalt erlebt hat, wird nicht zuerst der beschuldigte Mann und sein Verhalten infrage gestellt, sondern die Frau, ihre Kleidung, ihr Beruf und ihre Glaubwürdigkeit. Bevor überhaupt in Betracht gezogen wird einer Frau zu glauben, wird erst einmal alles getan, um sie zu diskreditieren.“

Visa Vie sagt: Das ist kein Einzelfall

Im gleichen Atemzug schoss Shirin gegen „alle Künstler, die sich mal wieder zu schade sind, um irgendetwas zu sagen“. Von da sprangen viele Medien auf dass Thema an und auch diverse Acts aus der Rapszene schalteten sich ebenfalls ein. So auch Moderatorin und Rapperin Visa Vie, die einräumte, in ihrer mehrjährigen Karriere im Rap-Biz häufig von ähnlichen Vorfällen gehört zu haben.

„Ich habe in den letzten 12 Jahren in der Rapwelt, von so vielen Fällen von sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen gehört, sie selbst mitbekommen oder am eigenen Leib erlebt, dass es Monate dauern würde, all die Erlebnisse zu (er)zählen oder in ihren fürchterlichen Details zu rekonstruieren.“

Ihrer Meinung nach handele es sich um keinen Einzelfall – ganz im Gegenteil: „Für einen großen Teil dieser Szene war das die letzten 20 Jahre ein absolut selbstverständlicher Bestandteil des Tour- und Rapperlebens.“ Es habe sich für Visa Vie oft so angefühlt, als sei die Deutschrapszene ein rechtsfreier Raum „in dem nur die Gesetze der stärksten und einflussreichsten Personen gelten.“

Badmómzjay schweigt: „Weil ich nervös werde und Panik bekomme…“

Eine Erfahrung, die auch Nachwuchs-Rapperin Badmómzjay machen musste. Die 18-Jährige erklärte im Rahmen der aktuellen Geschehnisse, dass auch sie im Deutschrap-Biz Missbrauchserfahrungen machen musste. „Der einzige Grund, warum ich gerade nichts sage zu den Missbrauchsanschuldigungen gegen meine Rapkollegen ist weder Angst oder sonstiges, sondern Schutz meiner mentalen Gesundheit. Ich habe abuse selber erlebt. Über eine längere Zeit. Es triggert mich. Ich habe jetzt paar Mal probiert was dazu zu sagen und hab’s immer wieder abgebrochen, weil ich nervös werde und Panik bekomme… Es holt Sachen hoch, die ich noch nicht bereit bin zu fühlen.“

Und weiter: „Es tut mir unfassbar leid, aber in dem Punkt bin ich instabil. Ich mache trotzdem darauf aufmerksam und sorge dafür, dass ich drüber Bescheid wisst. Aber bitte versteht einfach, dass es für mich wie Quälerei meiner Seele ist.“

Fler fordert: „Fresse halten!“

Während sich Rapper Marvin Game mitfühlend zeigte und mit „Kaputte Welt. Das sind eure Stars. Mein Beileid an Nika Irani. Wünsche dir viel Kraft, um das ganze negative Feedback und die schreckliche Erfahrung durchzustehen“ direkte Worte an das vermeintliche Opfer schickte, zeigte sich Rapper Fler hingegen weniger empathisch. „An jeden, der vorverurteilen muss … Einfach die Eier haben und denjenigen direkt anrufen! Oder Fresse halten!“

Bisher hat sich Samra noch nicht zu den Vorwürfen zu Wort gemeldet, stattdessen hat er bei Instagram die Kommentarfunktion gesperrt. Nika hat übrigens verraten, dass sie ihren angeblichen Peiniger nicht anzeigen wolle, sondern lediglich eine Entschuldigung von ihm fordere. Ihr sei es wichtig, andere Frauen zu warnen, die seine Nähe suchten: „Ich werde Samra erst verzeihen, wenn er sich WIRKLICH von Herzen bei mir und den anderen Frauen entschuldigt und uns erklärt, was sein Fehler war und was er das nächste Mal besser macht.“