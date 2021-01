25.01.2021 13:35 Uhr

Samuel L. Jackson kommt mit Avengers-Maske zur Corona-Impfung

Samuel L. Jackson hat sich die erste Dosis seiner Corona-Impfung abgeholt. Dabei trug der Hollywood-Star eine Avengers-Maske, wie er auf Instagram zeigt.

Hollywood-Star Samuel L. Jackson (72, „Avengers: Endgame“) hat sich gegen Corona impfen lassen. Das teilte der Schauspieler auf Instagram mit seinen fast sieben Millionen Followern. Der 72-Jährige postete zwei Bilder, die ihn im Auto bei einem Impfzentrum zeigen, wo er „die erste Dosis“ bekam.

Auf dem zweiten Schnappschuss ist Jackson mit einer Maske mit Avengers-Motiven zu sehen. Zum bunten Mund-Nasen-Schutz im Comic-Stil kombinierte der Schauspieler, der im Marvel Cinematic Universe seit 2008 die Rolle des S.H.I.E.L.D.-Bosses Nick Fury spielt, eine runde Brille und eine weiße Baseballkappe sowie einen grauen Kapuzenpullover. Warum er unter anderem die Rolle in den Marvel-Filmen angenommen hat, erklärte er in einem „Collider“-Interview einmal so: „Ich mache viele Waffen- oder Actionfilme, weil ich sie geliebt habe, als ich aufgewachsen bin.“ Er wähle manchmal die Rollen nur aus, „weil es Filme sind, die ich mir als Kind oder in jungen Jahren angesehen hätte“.

(hub/spot)