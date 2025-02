Film Samuel L. Jackson und Daveed Diggs in Auftragskiller-Thriller von Ernest Dickerson gecastet

Samuel L Jackson - Getty - 2024 - 2024 - MoMA Film Benefit BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 18:00 Uhr

Samuel L. Jackson und Daveed Diggs werden in einem neuen Auftragskiller-Thriller des Regisseurs Ernest Dickerson mitspielen.

Der 76-jährige Schauspieler und der 43-jährige ‚Nickel Boys‘-Star wurden für den kommenden Film besetzt, dessen Drehbuch von Matthew Stone, dem Autor von ‚Gringo‘, geschrieben wurde und der von Vincent Newman produziert wird. Jacksons Rolle – die speziell für ihn von Stone geschrieben wurde – ist die eines kürzlich pensionierten und sehr direkten Auftragskillers, der für den Mafia-Boss Easy-A arbeitete. Diggs spielt währenddessen den Neffen des Charakters.

Die Filmzusammenfassung lautet: „Als sein Neffe Leslie (Diggs) in den Diebstahl der Mafiaeinnahmen verwickelt wird, erhält Morris (Jackson) einen Anruf von seinem alten Boss, der ihn vom Golfplatz holt und zurück in Aktion zwingt, um einen letzten Job zu machen: Er hat ein Wochenende Zeit, dem Jungen zu helfen, das gestohlene Geld zurückzubekommen oder ihn zu erschießen.“ Kompliziert wird die Handlung aber durch die Tatsache, dass Leslie Vater wird. Morris zieht seinen Neffen daraufhin durch die Stadt, um das Chaos zu bereinigen, und predigt nebenbei Lebenslektionen, während er Straßenjustiz ausübt. Die Synopsis führt aus: „Aber Morris ist mehr als ein großer Redner. Wer ihm in die Quere kommt, wird erfahren, was Ärger ist. Und als die Mafia ihr Wort bricht, muss Morris sie daran erinnern, wie er sich den Ruf als der härteste Motherf***** im Geschäft erarbeitet hat.“

Der Thriller hat derzeit noch keinen Titel oder Veröffentlichungstermin, obwohl bestätigt wurde, dass der Film von Contentious Media und WME Independent finanziert und abgewickelt wird. Jackson lobte Regisseur Dickerson und sagte, der ‚Never Die Alone‘-Filmemacher die beste Wahl sei, um seinen pensionierten Auftragskiller auf die große Leinwand zu bringen. In einer Erklärung sagte der ‚Pulp Fiction‘-Star: „Ich freue mich, mit Ernest zu arbeiten, der nicht besser geeignet sein könnte, diesen Charakter zum Leben zu erwecken.“ Jedes Mal, wenn er das Drehbuch lese, gefalle es ihm noch etwas besser und er kann es kaum erwarten, den Charakter zu spielen.

Jackson war zuletzt in dem Netflix-Drama ‚The Piano Lesson‘ zu sehen, das auf dem Broadway-Stück des gleichen Namens basiert. Der Schauspieler – der die Rolle des Boy Willie auch 1987 im Yale Repertory Theatre gespielt hatte – erklärte, welche Änderungen Regisseur Malcolm Washington in die Filmversion von „The Piano Lesson“ einbrachte. Im ‚Good Morning America‘-Interview sagte der ‚Avengers‘-Schauspieler: „Das Stück ist drei Stunden lang … [Washington] hat Dinge hinzugefügt, um das Stück zu erweitern. Wenn sie auf der Bühne über ihren kaputten Truck sprechen, müssen die Leute es sich vorstellen. Jetzt sieht man es.“