11.12.2020 16:48 Uhr

Verona Pooths Sohn San Diego: Hat er sich in Lilly Krug verguckt?

Hat Verona Pooths Sohn San Diego etwa ein Auge auf Lilly Krug geworfen? Zuletzt standen die beiden jedenfalls als Paar vor der Kamera. Ob es bei den Dreharbeiten gefunkt hat?

Verona Pooths ältester Sohn San Diego (17) hat sich zu einem echten Frauenschwarm entwickelt. Da stellt sich die ein oder andere weibliche Anhängerin die völlig berechtigte Frage, ob der Muskelberg noch zu haben ist. In ihrem “Poothcast“ plaudern die Moderatorin und der Teenager regelmäßig über private Themen und ihren Alltag.

Gastauftritt bei “Der Lehrer“

Zuletzt berichtete San Diego von seinem Dreh für die RTL-Serie “Der Lehrer“, wo er einen kleinen Gastauftritt hatte. Dabei stand er mit keiner Geringeren als Lilly Krug (19), der Tochter von Schauspielikone Veronica Ferres gemeinsam vor der Kamera. In der Serie spielen die beiden Paar. Ob er sich dabei in Lilly verguckt hat?

San Diego Pooth schwärmt von der Blondine

Als San Diego im “Poothcast“ auf die 19-jährige Blondine zu sprechen kam, geriet er jedenfalls mächtig ins Schwärmen. “Das schauspielerische Pensum was die da gemacht hat, hat mich echt umgehauen“, so der Fitnessfreak. “Wir haben rausgefunden, dass wir schon vor langer Zeit mal im Urlaub waren“, berichtete der außerdem. Veronica Ferres und Verona Pooth sind nämlich gute Freundinnen.

Startet er jetzt als Schauspieler durch?

“Wir haben ja noch ein paar Drehtage…Ich hoffe, dass die mich länger in die Serie reinschreiben, denn es hat echt Spaß gemacht“, so San Diego außerdem. Ob Veronas ältester Sohn nun also als Schauspieler durchstarten wird? Die optischen Voraussetzungen hierfür hätte er jedenfalls. Wenn würde es da wundern, wenn sich die schöne Lilly Krug den Frauenschwarm angelt? (JuC)