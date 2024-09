Wenig oder gar kein Make-up San Sebastian Film Festival: Pamela Anderson begeistert mit ihrem Look

Pamela Anderson bei den Terminen des San Sebastian Film Festivals. (jom/spot)

SpotOn News | 28.09.2024, 14:45 Uhr

Pamela Anderson hat beim San Sebastian Film Festival ihren Film "The Last Showgirl" vorgestellt. Dabei glänzte sie auch mit ihren Looks. Bei einem Photocall trug sie ein florales Kleid und verzichtete einmal mehr auf Make-up, auf dem roten Teppich brachte sie Glamour und Natürlichkeit in Einklang.

Pamela Anderson (57) hat dem 72. Internationalen Filmfestival von San Sebastián einen Besuch abgestattet. Bei der Vorstellung ihres Films "The Last Showgirl" setzte sie am vergangenen Freitag einmal mehr ein Statement für natürliche Schönheit.

No-Make-up-Look oder dezente Highlights

Zu einem Photocall erschien Anderson in einem Midi-Schluppenkleid mit Blumenmuster, zu dem Blüten in Rot und Lila gehörten. Dazu kombinierte sie lediglich Diamant-Ohrstecker und trug spitze, nudefarbene Pumps. Ihre blonden Haare ließ sie aus dem Gesicht gekämmt über die Schultern fallen. Anderson, die sich in den letzten Jahren vorzugsweise komplett ungeschminkt in der Öffentlichkeit zeigte, setzte auch dieses Mal auf den No-Make-up-Look.

Auf dem roten Teppich versprühte Anderson dann in einer bodenlangen, rosafarbenen Robe Glamour. Das Kleid wurde durch Cape-Ärmel und einer Diamantbrosche am Ausschnitt zum Blickfang. Die 57-Jährige setzte dazu erneut auf Diamant-Ohrstecker, das Make-up blieb dezent. Zu einem Hauch von Rouge wählte sie als weiteren Farbtupfer des Looks einen roten Lippenstift. Ihre Haare hatte sie sich dieses Mal zu einer lockeren Hochsteckfrisur frisiert.

2007 war der "Baywatch"-Star in "Blond und blonder" zuletzt im Kino zu sehen, mit der Hauptrolle in dem Independent-Drama "The Last Showgirl" feiert sie ihr Leinwand-Comeback. In dem Film von Regisseurin Gia Coppola (37), der beim 49. Toronto International Film Festival Weltpremiere feierte, spielt Anderson die Tänzerin Shelley, die seit über 30 Jahren bei einer der letzten verbliebenen Shows in Las Vegas auftritt. Als ihr gekündigt wird, muss sie sich endgültig von der Glitzerwelt verabschieden und in ein neues Leben starten. In weiteren Rollen sind Dave Bautista (55) als ihr Chef und Jamie Lee Curtis (65) als Kellnerin und beste Freundin zu sehen.