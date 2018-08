Sandra Bullock: Darauf schwört ihre Hautpflege-Expertin

Donnerstag, 23. August 2018 22:08 Uhr

Sandra Bullocks Hautpflege-Expertin verrät, worauf sie niemals verzichten würde. Die Haut der ‚Ocean’s 8‘-Darstellerin erstrahlt dank Mila Moursi in jugendlichem Glanz.

Nun hat die Haut-Expertin, der viele Stars vertrauen, in einem Interview mit der australischen ‚Vogue‘ verraten, worin ihr Schönheitsgeheimnis liegt: „Ich war letztens auf einem Event in einem Geschäft und wurde gefragt, was ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Und ich habe Gesichtswasser gesagt. Dann wollten die Frauen unbedingt wissen, wieso ich mich dafür entschieden hatte und was Gesichtswasser alles macht. Als ich die Vorteile von Gesichtswasser erklärt hatte, – es reinigt nämlich nicht nur, sondern gleicht auch den pH-Haushalt deiner Haut aus – waren alle Flaschen an Gesichtswasser im Laden verkauft. Die Produkte sind so wichtig!“

Quelle: instagram.com



Immer mit einem Peeling

Die 68-Jährige rät Bullock außerdem stets dazu, ihre Haut ordentlich zu reinigen. Dabei sollte man jedoch stets vorsichtig sein. „Eine ordentliche Reinigung! Ich glaube an Reinigung. Ich glaube daran, die Haut mit einem Peeling zu behandeln, aber sehr sanft und trotzdem effektiv zu sein“, betont die Expertin.

„Ein Peeling, und damit die Haut und verstopfte Poren von Schmutz und Öl zu reinigen, ist wichtig.“ Am besten soll man das Peeling vor dem Schlafengehen anwenden, damit die Haut am nächsten Morgen sehr sanft und sauber ist.