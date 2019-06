Sandra Bullock: „Ich bin mit unglaublichen Kindern gesegnet“

Mittwoch, 19. Juni 2019 13:52 Uhr

Sandra Bullock will, dass ihre Kinder zu dem werden, was sie sein wollen – dafür müssen sie sie selbst sein können. Die 54-Jährige sorgte für einen Überraschungsauftritt bei den MTV Movie & TV Awards, wo sie sich über den Preis für den ‚Besten angsteinflößenden Auftritt‘ für den Horrorstreifen ‚Birdbox‘ freuen durfte, den sie ihren Kindern widmete.

Die Schauspielerin kam gemeinsam mit ihren Adoptivkindern Louis, (9), und Laila, (7), durch die Hintertür und vermied den roten Teppich. Hinter den Kulissen sprach sie im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ darüber, dass sie darauf bedacht sei, dass ihre Kinder so heranwachsen sollten, wie sie sein sollen und sie keine Angst hat, ehrlich mit ihnen zu sein, damit sie verstehen, dass es in Ordnung ist, sie selbst zu sein.

„Sie sind mutig und glücklich“

„Ich bin mit unglaublichen Kindern gesegnet und eine unglaublich ehrliche Mutter. Sie wissen, was was ist. Sie sind mutig und sie sind in Sicherheit und sie sind glücklich. Ich will sie so erwachsen werden sehen, wie sie sein wollen und ich kann das schaffen, wenn ich ihnen Raum gebe.“ Allerdings erzählte Sandra Bullock kürzlich auch, dass sie ein wenig überbeschützend sein kann. Der Grund dafür sei der momentane Zustand der Welt, der dafür sorgt, dass der Star „jeden Tag Angst“ hat, was seinen Kindern während der Schulzeit passieren könnte.