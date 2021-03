Sandy Fähse über seine Mobbing-Vergangenheit

10.03.2021 14:30 Uhr

Bekannt wurde Sandy Fähse durch die Daily-Soap „Berlin Tag und Nacht", danach war er Teil der Reality-Show „Promis unter Palmen". Jetzt hat sich der 36-Jährige eine neue Rolle geschnappt - als Lehrer Niko in der RTLZWEI-Serie „Krass Schule“. Wie grausam seine eigene Schulzeit damals für ihn war, erzählt Sandy im Interview.

Ab heute (10. März) um 17.05 Uhr wird Schauspieler Sandy Fähse (36) in der beliebten RTLZWEI-Fernsehserie „Krass Schule“ als Lehrer an der Erich-Felbert-Gesamtschule zu sehen sein.

Der 36-Jährige, der in den letzten Monaten vor allem mit seinem lauten Mundwerk von sich reden machte, zeigt sich neuerdings von einer ganz anderen und sehr verletzlichen Seite. Sandy spricht zum allerersten Mal offen über seine schlimme Mobbing-Vergangenheit ,die er als Schüler hautnah erleben musste.

Sandys Schulzeit war der Horror

Normalerweise zeigt sich Sandy Fähse immer selbstbewusst und gut gelaunt. Vor allem in der Reality-Show „Promis unter Palmen“ gab der 36-Jährige stets den Coolen und Unnahbaren. Dass hinter seiner starken Fassade ein sehr emotionaler Sandy steckt, offenbart er erst kürzlich in einem Interview. Darin spricht der Schauspieler über seine schwierige Schulzeit, während der er selbst zum Mobbingopfer wurde.

„Für mich war die Schulzeit damals schwierig, da ich stark gestottert habe und ständig ausgelacht und auch gehänselt wurde. Deswegen habe ich auch zuerst den falschen Weg eingeschlagen und wurde aggressiv und habe mich gewehrt“, so Sandy.

Anti-Aggressionsprogramme und Sport als Rettung

Zum Glück konnte der 36-Jährige, mit Hilfe spezieller Anti-Aggressionsprogramme und viel Sport lernen, mit seiner aufgestauten Wut umzugehen. Kein Wunder also, dass zu seinen Lieblingsfächern in der Schule auch Sport gehörte. „Mein Hassfach war auf jeden Fall Deutsch, da ich ja Stotterer war und immer lesen sollte“, verrät der Schauspieler weiter im Interview.

Inzwischen hat Sandy seine unschönen Schulerfahrungen verarbeitet und freut sich auf seine neue Rolle als Kunst-, Sport- und Biologie-Lehrer in der Serie „Krass Schule“.

Sandy zog für die Serie nach Köln

Für die Soap ist der Wahl-Berliner sogar extra nach Köln umgezogen: „Das war natürlich nicht einfach, den Umzug vor der Öffentlichkeit so lange geheim zu halten. Aber nun bin ich froh, dass schon bald die erste Folge mit mir als Lehrer zu sehen sein wird. Und ich fühle mich pudelwohl am Set und in der Domstadt!“, so der 36-Jährige.

In zwei Shows zu sehen

Sandy ist heute gleich zweimal im Fernsehen zu sehen. Nach seinem allerersten Auftritt als Lehrer Niko in „Krass Schule“ ist der Schauspieler Teil der Dokusoap „Prominent und obdachlos“ (20.15 Uhr ebenfalls auf RTLZWEI). Dort wagt er ein Experiment der etwas anderen Art. Der 36-Jährige wird sein bürgerliches Leben gegen das eines Obdachlosen eintauschen. Unter anderem sind mit dabei: Désirée Nick, Tobi Wegener, Gina-Lisa-Lohfink, Jenny Elvers und Zoe Salome Saip.

Es bleibt spannend, wie sich der sonst so taffe Sandy schlagen wird.

