Liebesglück bei "Tribute to Bambi" Sandy Meyer-Wölden: Jetzt zeigt sie den neuen Mann an ihrer Seite Auf der Charity-Veranstaltung „Tribute to Bambi“ zeigt sich Oliver Pochers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden schwer verliebt an der Seite ihres neuen Lebensgefährten Alexander Müller.