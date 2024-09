Liebesglück bei "Tribute to Bambi" Sandy Meyer-Wölden: Jetzt zeigt sie den neuen Mann an ihrer Seite

Sandy Meyer-Wölden mit ihrem neuen Lebensgefährten Alexander Müller auf dem roten Teppich der Charity-Veranstaltung "Tribute to Bambi" in Berlin. (ym/spot)

SpotOn News | 06.09.2024, 08:24 Uhr

Auf der Charity-Veranstaltung "Tribute to Bambi" zeigt sich Oliver Pochers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden schwer verliebt an der Seite ihres neuen Lebensgefährten Alexander Müller.

Jetzt zeigt sie den neuen Mann an ihrer Seite ganz offiziell: Auf dem roten Teppich der Charity-Veranstaltung "Tribute to Bambi" strahlte Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) am Donnerstag, den 5. September, schwer verliebt an der Seite ihres neuen Lebensgefährten Alexander Müller (38). Für Interviews stand das neue Traumpaar zwar nicht zur Verfügung, doch der "Bild"-Zeitung verriet die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (46) zu einem späteren Zeitpunkt, weshalb jetzt der richtige Augenblick gekommen sei, ihr Liebesglück mit der Öffentlichkeit zu teilen und ob Müller der Grund für ihren Umzug nach Köln sei.

Sandy Meyer-Wölden ist "happy"

Bereits vor wenigen Wochen bestätigte Meyer-Wölden ihr neues Liebesglück im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex-Mann Oliver Pocher. "Ich bin happy. Es ist alles frisch", verriet die 41-Jährige damals. Auch Pocher kannte den neuen Mann an Meyer-Wöldens Seite zum damaligen Zeitpunkt bereits: "Lustigerweise kenne ich ihn schon seit Jahren, wir haben auch schon mal miteinander beruflich zu tun gehabt", so der Comedian über den Gründer des Unternehmens "Greator", eine Firma für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung.

Die kürzlich veröffentlichten Paparazzi-Fotos des Paares, die Meyer-Wölden und Müller gemeinsam in New York zeigten, seien nicht Auslöser für den gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich in Berlin. "Einen richtigen Zeitpunkt gibt es nie", so Meyer-Wölden gegenüber der "Bild". Das Paar habe nichts zu verstecken und "wir zeigen uns hier bei einem Event für einen guten Zweck".

Meyer-Wölden lebt seit kurzem wieder in Köln

Erst kürzlich zog es die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher aus Florida wieder zurück nach Deutschland. Derzeit lebt Meyer-Wölden mit den drei gemeinsamen Kindern mit Pocher bei diesem in Köln. Die beiden jüngsten Zwillinge der 41-Jährigen seien noch bei ihrem Vater, einem amerikanischen Geschäftsmann, in den USA. Dass Müller ebenfalls in Köln lebt, sei aber nicht der Grund für ihren Umzug gewesen: "Da spielen viele Faktoren mit rein. Die Entscheidung fiel tatsächlich schon vorher. Aber es ist immer schön, wenn noch Gründe dazu kommen."