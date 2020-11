19.11.2020 20:15 Uhr

Sandy Meyer-Wölden schwebt wieder auf Wolke sieben

Sandy Meyer-Wölben gab erst kürzlich ihre Trennung von Noch-Ehemann Martin bekannt. Jetzt soll sie schon wieder frisch verliebt sein und der neue Mann an ihrer Seite ist mal wieder Multimillionär.

Keine zwei Wochen ist es her, da hat Sandy Meyer Wölden (37) schon den nächsten dicken Fisch an der Angel. Die hübsche Blondine hat es wieder getan. Sie hat sich den zweiten Multimillionär geschnappt und das obwohl ihre Trennung von Ehemann Martin noch so frisch ist. Das ging wirklich schnell!

Wer ist Sandys Neuer?

Der neue Mann an Sandys Seite heißt Gérard Lopez (48) und ist stinkreich. Zu seinen prominenten Freunden zählen Bahrain-Kronprinz Salman bin-Hamad (51) und der Präsident von Frankreich Emmanuel Macron (42). Der Multimillionär ist Besitzer der französischen Erstliga-Fußball-Klub OSC Lille und eines eigenen Formel-1-Rennstalles. In der Vergangenheit outete sich auch Sandy als großer Formel-1 Fan.

Er spricht acht Sprachen

Ihre Leidenschaft zur Formel-1 teilen die zwei Turteltauben also schon mal. Gérard war selbst Rennfahrer und der Teamboss von Lotus. Da darf die Vorliebe für schnelle Autos natürlich auch nicht fehlen. Gérard gehören schlappe 85 Fahrzeuge, außerdem hat er Immobilien in London, Florida und im luxemburgischen Bad Mondorf. Der Unternehmer spricht acht Sprachen fließend: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Luxemburgisch.

Es ist nicht ihr erste Multimillionär

Für manche Frauen ist es schwer, sich nach jahrelanger Ehe auf einen neuen Mann einzulassen. Bei Sandy scheint es ganz anders zu sein: Innerhalb von zwei Wochen hat sie den einen Multimillionär hinter sich gelassen – und schon einen neuen an ihrer Seite. Ihre Ehe mit dem vermögenden US-Immobilienentwickler Martin scheitere. Im Jahr 2014 gaben sie sich das Ja-Wort, sind Eltern von dreijährigen Zwillingen. Am Ende reichte es leider nicht für das noch verheiratete Ehepaar. Vielleicht hat Sandy aber jetzt in Gérard ihren Mann fürs Leben gefunden…

imago images / Future Image

Galerie

Ihr Ex Oliver Pocher lockte sie aus der Reserve

Ganz überraschend gab Sandy ihr Liebes-Aus in der TV-Show „Pocher – gefährlich ehrlich“ ihres Ex-Freundes bekannt. Oliver Pocher nahm wie immer kein Blatt vor den Mund und fragte Sandy ganz ungeniert: „Bist du momentan noch glücklich und in festen Händen oder hat sich an deinem Status irgendwas geändert?“ Sandy war wohl selbst etwas überrascht von Olis direkter Frage und plauderte aus: „Ach, Oli, du kannst deine Klappe auch wirklich nicht halten. Es ist tatsächlich so, dass ich mich einvernehmlich getrennt habe und wieder Single bin.“ Vielleicht ist die Trennung also doch schon länger her – und eben erst seit zwei Wochen öffentlich.

Seine Ex-Freundin wurde entführt

Jetzt gehört das Herz vonSandy jedenfalls einem anderen sehr wohlhabenden Mann. Doch das Vermögen ihres neuen Freundes zieht nicht nur gute Menschen an. Im Jahr 2014 wurde Gérards damalige Freundin Stéphanie Turci aus ihrer Wohnung in der französischen Stadt Mexy entführt. Sie wurde tagelang in einer Hütte festgehalten, bis ihre Entführer sie in der Wildnis freiließen. Der 48-Jährige war zur Tatzeit ebenfalls in der Wohnung seiner Ex-Freundin, dort wurde er von den Entführern mit einer Waffe bedroht und mit einer beachtlichen Summe Lösegeld erpresst. 2017 wurde der Lösegelderpresser zu acht Jahren Haft verurteilt. (TSK)