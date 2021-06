Sandy Mölling: Neuer Job als Doula

26.06.2021 13:30 Uhr

„No Angels“-Star Sandy Mölling hat offenbar endlich einen Beruf gefunden, der sie wirklich erdet.

Jetzt erzählt die „No Angels“-Sängerin und Theaterschauspielerin, warum sie sich dazu entschlossen hat, eine Ausbildung zur sogenannten Doula (eine Art Hebamme: Stillberaterin/Geburtsbegleiterin) abzuschließen.

Das Showgeschäft ist schwierig, wenn man keine wirkliche Konstante im Leben hat, sagt die 40-Jährige im RTL.de VIPstagram-Talk. Inzwischen habe sie schon vielen Mamis und ihren Babys helfen können, verrät Sandy. Und das sei Balsam für ihre Seele. Dazu sagte sie: „Das kam in der Pandemie […] und ich wollte früher immer Hebamme werden. Ich finde alles was mit Geburt, Mutter werden, Mutter sein und Stillen zu tun hat, super interessant.“

Sandy Mölling wollte schon immer Hebamme werden

Sandy Mölling findet, dass es viel zu wenig Unterstützung gibt für die Mütter und sie habe mittlerweile sehr erfolgreich vielen geholfen. „Ich habe mich schon vorher als Hebamme beworben und habe da auch schon im Einzelhandel gearbeitet […] bin quasi aus dem Einzelhandel zum Popstar, aber eigentlich wollte ich Hebamme werden und hab auf einen Ausbildungsplatz gewartet.“

Glücklich in Los Angeles

Die 40-Jährige zweifache Mutter sprach auch bei der Gelegenheit über ihr Leben in Los Angeles mit ihrem kanadischer Mann Nasri Atweh (40): „Also ich glaube, so amerikanisch ist es nicht. Ich würde eher sagen, wir haben so einen Mix aus amerikanisch, deutsch und arabisch.“ Es sei „sehr schön und bunt und so mögen wir es auch sehr gerne“ und „Es ist ‚the place to be‘ für Schauspieler, für Musiker… Mein Mann ist im Musikgeschäft sehr erfolgreich und als mein Sohn geboren wurde hatte ich endlich mal Zeit.“

Eine Doula (kommt aus dem Altgriechischen und steht für Dienerin, Sklavin, Magd‘) ist eine nichtmedizinische Helferin. Sie steht einer werdenden Mutter rund um die Geburt emotional und körperlich zur Seite. (Bang/KT)