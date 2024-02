Beauty & Fashion Saoirse Ronan: Sie ist das neue Gesicht von Louis Vuitton

Saoirse Ronan - EE British Academy Film Awards 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2024, 16:00 Uhr

Saoirse Ronan ist zur neuesten Botschafterin von Louis Vuitton ernannt worden.

Das ikonische Modehaus war in den vergangenen Monaten mehrmals mit der ‚See How They Run‘-Schauspielerin in Verbindung gebracht worden, wobei der Star im Dezember Gast von Nicolas Ghesquière, dem künstlerischen Leiter der Damenkollektionen der Marke, bei der Academy Museum Gala war.

Und einige Monate zuvor hatte Ronan bei der Frühjahrsshow 2024 des Labels in der ersten Reihe gesessen. Nicolas erklärte in einem Statement: „Ich bewundere Saoirses Karriere schon seit zahlreichen Jahren; ich finde sie in den Rollen, die sie spielt, absolut fesselnd. Darüber hinaus verbirgt sich hinter ihrem Talent auch eine so charmante und aufgeweckte Person.“ Die Auftritte der 29-jährigen Darstellerin reichen von Filmen wie ‚Little Women‘ und ‚Lady Bird‘ hin zu ‚Brooklyn‘ und ‚Abbitte‘, die ihr alle eine Oscar-Nominierung einbrachten. Saoirse sprach zuvor darüber, stolz auf ihre irischen Wurzeln zu sein und verriet, dass sie von Zeit zu Zeit aufs Land flüchtet, wo sie umgeben von anderen Frauen Nacktbaden geht. Die Darstellerin erzählte gegenüber dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin: „Als wir rauskamen, redeten und plauderten wir nackt miteinander. Es war so schön. In dieser Nacht war Vollmond und den ganzen Tag über umgab uns diese starke weibliche Energie. Und das ist ziemlich magisch, denn … […] Wir können die Schlimmsten zueinander sein. Aber wenn du andere Frauen an deiner Seite hast, werden sie dich wie nichts anderes auf der Welt verteidigen. Wenn du das hast – was ich immer von meiner Mutter bekommen habe – dann trägst du das dein ganzes Leben lang bei dir.“