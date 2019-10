Sara Kulka: Darum zeigt sie sich jetzt nackt auf Instagram

Sara Kulka protestiert Nackt auf Instagram. Die 29-Jährige sorgte schon in der Vergangenheit immer wieder mit Still-Fotos und freizügigen Aufnahmen für Diskussionen. Mittlerweile hat sie die Anfeindungen mancher Leute so satt, dass sie sich online auf ganz spezielle Weise zur Wehr setzt.

In einem Posting stellt sie klar, was sie von den Hatern hält. „Als Mutter muss man sich doch nicht so zeigen!“, beginnt Sara ihren emotionalen Post zu einem schwarz-Weiß-Foto, das sie völlig hüllenlos auf Instagram zeigt.

„Du bist ein Wahnsinns Vorbild“

Sara, die selbst verheiratet und Mutter zweier Töchter ist, trifft mit ihrem Plädoyer an die Selbstbestimmtheit der Frau bei vielen ihrer Fans einen wunden Punkt. In kürzester Zeit erntete sie für diese Message mehr als 14.500 Likes.

„Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei wundervolle Kinder, aber bedeutet das auch automatisch, ich darf nicht mehr über mich und über meinen Körper entscheiden und muss das anziehen und mich so präsentieren, wie es die Gesellschaft von einer verheirateten Mutter erwartet?“, fragt sie.

Des Weiteren schreibt sie zu dem Bild das sie völlig nackt und in lasziver Pose am Fenster vor einer traumhaften Bergkulisse liegend zeigt: „Bin ich nicht eher ein Vorbild, wenn ich meinen Kindern vorlebe, dass egal, was sie im Leben machen, sie nur sich selber gefallen müssen und selbstbestimmt über sich und ihren Körper entscheiden können?“.

Bei ihren Followern erntet sie für diese deutliche Botschaft haufenweise Lob. „Mega Foto. Und du kannst so stolz auf dich sein. Du bist ein Wahnsinns Vorbild. Nicht nur für deine Kinder, ich denke für ganz viele Frauen. Mich eingeschlossen“ oder „Wunderschönes Bild und Text“, äußern sich zwei Fans.

Auch andere Promi-Ladies wie Danni Büchner oder Natalia Osada schließen sich dem positiven Feedback in den Kommentaren an und kommentierten den Beitrag der einstigen ‚GNTM‚-Kandidatin mit Herz-Emojis.