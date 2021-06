Sarafina Wollny erschlankt: 12 Kilo weniger als vor der Schwangerschaft

07.06.2021 12:57 Uhr

Vor rund zwei Wochen ist Sarafina Wollny das erste Mal Mutter geworden und zwei gesunde Jungen auf die Welt gebracht. Nun überrascht sie mit einem krassen After-Baby-Foto.

Vor der Schwangerschaft hatte Sarafina Wollny, genau wie ihre Geschwister, eine sehr weibliche Figur und war noch nie eine Size-Zero gewesen. Sie stand öffentlich zu ihren Rundungen und betonte diese auch mit ihren Outfits.

So viel hat Sarafina zugenommen

Während ihrer Zwillingsschwangerschaft hat Sarafina dann natürlich zugelegt und ihr Bauch ist von Monat zu Monat größer geworden. Doch in regelmäßigen Instagram-Fragerunde gab sie zu, dass sie kaum zugenommen hat.

Am Ende sollen es während der Schwangerschaft rund sechs Kilo gewesen sein, die Sarafina zugenommen hat. Das liegt absolut im Rahmen und ist für eine Zwillingsschwangerschaft sogar sehr wenig.

Neues Spiegel-Selfie

Nun sind die beiden Jungen auf der Welt und die Pfunde purzelten bei der frisch gebackenen Mutter wie von allein. Sie postete nun ein Bild von sich und ihrem Body und der kann sich sehen lassen.

Auf einem neuen Bild, welches Sarafina in ihrer Story teilte, trägt sie ein enges schwarzes Top und eine Leggings und man kann deutlich sehen, die Wollny-Tochter ist komplett erschlankt.

12 Kilo weniger als vor der Schwangerschaft

Zu dem Bild schreibt Sarafina selbst anscheinend sehr überrascht: „In 19 Tagen – 18 Kilo. 6 davon waren Schwangerschaftskilos und 12 Kilo weniger als vor der Schwangerschaft!“

Unfassbar wie sie das geschafft hat. Vielleicht liegt das aber auch der Umstellung als neue Zweifachmama. Immerhin muss sie sich nun um zwei kleine Babys kümmern, wenig Schlaf und Stress sind da vorprogrammiert.

So heißen die Zwillinge

Übrigens, mit den Babynamen die Sarafina und Peter Wollny für ihre Zwillinge wählten, sorgten sie für viel Gesprächsstoff. Auf Instagram schrieb sie dazu: „Unser ganzer Stolz: Emory Maximilian Wollny geb. 18.05.2021 um 06.09 Uhr Gewicht: 1400 g…Größe: 38 cm. Casey Maximilian Wollny geb. 18.05.2021 um 06.10 Uhr Gewicht: 1440 g … Größe: 39 cm. Sie tragen beide den 2. Namen Maximilian, weil es auch der 2. Name von Peter ist.“

Doch so richtig gut kommen die Namen nicht bei den Fans an. In den Kommentaren häufen sich die Stimmen, die mit den Babynamen nicht so viel anfangen können. So schreibt einer: „Zum Glück ist alles Geschmackssache!“ Und ein anderer schreibt: „Typische Wollnynamen!“

(TT)