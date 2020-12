24.12.2020 12:25 Uhr

Sarafina Wollny und ihr Peter werden zum ersten Mal Eltern

Silvia Wollny hatte vergangene Woche verkündet, dass sie wieder Oma wird. Nun ist klar: Die werdende Mutter ist ihre Tochter Sarafina.

Vor gut einer Woche verkündete Silvia Wollny (55, „Wir feiern immer wieder“) auf Instagram, dass sie erneut Oma wird. Wer ihrer insgesamt elf Kinder „guter Hoffnung“ ist, ließ das Familienoberhaupt jedoch offen. Nun lüftete ihre Tochter Sarafina (25) das Geheimnis. Sie wird zum ersten Mal Mutter.

„Über 6 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet“

Ebenfalls bei Instagram teilte die 25-Jährige ein gemeinsames Foto mit ihrem Mann Peter (27), auf dem sie ein Ultraschallbild in den Händen hält. „10 Jahre gehen Peter und ich jetzt gemeinsam durchs Leben“, ist daneben zu lesen. „Ab nächstes Jahr halten wir dann unser Wunder in den Armen, über 6 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet.“ Sie selbst könne es „immer noch nicht fassen“, freut sich Wollny und beendet ihre Nachricht mit den Worten „Ich bin schwanger“ – in Großbuchstaben.

Silvia Wollny wird zum vierten Mal Oma

Auch Sarafinas Mutter Silvia hatte das Ultraschallbild ihrer Tochter auf der Social-Media-Plattform gepostet. Daneben war schlicht „Ich werde wieder Oma“ zu lesen. Die 55-Jährige ist bereits dreifache Großmutter. Ihre Tochter Sylvana (28) hat bereits zwei Töchter, Calantha Wollny (20) brachte ebenfalls ein Mädchen zur Welt. Sarafina Wollny und ihr Mann Peter sind seit 2019 verheiratet.

