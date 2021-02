Sarafina Wollny zeigt ihren XXL-Zwillingsbauch

16.02.2021 14:29 Uhr

Sarafina Wollny könnte nicht glücklicher sein. Die Tochter von Silvia Wollny hat sich jahrelang Nachwuchs gewünscht, jetzt ist sie mit Zwillingen schwanger.

Seit über zehn Jahren sind Sarafina und Peter Wollny nun schon ein Paar und sie haben noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich ein Baby wünschen.

Schwanger mit Zwillingen

Nachdem es viele Jahre einfach nicht klappen wollte, haben sie eine Babywunschklinik aufgesucht. Sarafina spricht offen darüber, dass sie eine künstliche Befruchtung hatte.

Als dann endlich die freudige Nachricht über die Schwangerschaft kam, konnten es die beiden gar nicht glauben. Doch der große Knall sollte erst folgen: Sarafina ist tatsächlich schwanger mit Zwillingen!

Ein langer Weg

Schon in der Vergangenheit nahm sie ihre Follower mit auf ihrem Weg und schrieb vor wenigen Wochen: „Für uns war es kein leichter Weg 6 lange Jahre, es gab Momente wo man sich gefragt hat ob es überhaupt für einen bestimmt ist irgendwann Mama zu sein, aber wir haben niemals aufgegeben.“

Denn so ein Schritt ist nicht ohne und hat für die Frau oft Nebenwirkungen, wie auch Sarafina berichtet: „Die ganzen Medikamente und Hormone vom letzten Versuch haben mich manchmal echt an meine Grenzen gebracht! Ich habe alle Nebenwirkungen bekommen die es dabei gab.“

Zwei neue Bilder

Jetzt hält sie ihre Fans und Follower auf Instagram stets auf dem Laufenden und postete zwei neue Bilder von ihrer XXL-Kugel. Momentan ist Sarafina im fünften Monat und kann es kaum abwarten.

Auf einem neuen Bild hält sie ihren Bauch fest und schrieb dazu: „Meine Zwei Babys.“ Kurz darauf postete sie ein weiteres Bild, auf dem sie ein braunes Strickkleid trägt. Durch den Schnitt kommt ihr Bauch sehr gut zu Geltung.

Galerie

Oma Silvia freut sich

Ihre Fans freuen sich sehr für Sarafina, denn sie wissen, wie sehr sich ein Baby gewünscht hatte. So schrieb eine Instagram-Userin: „Es ist so unendlich schön, Dich endlich schwanger zu sehen. Zu wissen, dass Ihr bald Euer doppeltes Glück in den Armen halten werdet. Immer wieder so so schön. Alles Liebe weiterhin!“

Aber auch die Großfamilie von Sarafina freut sich auf den Nachwuchs, vor allem Mama Silvia hatte lange mitgefiebert. Gegenüber RTLZWEI erzählte sie kürzlich: „Das war ein Gefühl, das ist einem ein richtiger Regenschauer über den Rücken gelaufen, so dass wir dann direkt ins Esszimmer gegangen sind und haben der ganzen Familie Bescheid gesagt. Wir haben alle wirklich vor Freude so geweint. Weil es war auch für mich ein Wunsch gewesen, ein Traum schon, dass Sarafina auch ein Baby haben muss und dass ich das noch gerne miterleben möchte. Weil sie die ganze Zeit diese Schwierigkeiten hatte.“

(TT)