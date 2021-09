Sarah Connor: „Bin viel länger verheiratet, als man da draußen denkt“

Sarah Connor hat das Geheimnis um ihre Ehe gelüftet. (hub/spot)

17.09.2021 11:15 Uhr

Sängerin Sarah Connor ist "seit vielen, vielen Jahren" mit ihrem Manager Florian Fischer verheiratet, verriet sie nun: "Viel länger, als man da draußen denkt."

Sarah Connor (41) hat im „SAT.1-Frühstücksfernsehen“ das Geheimnis ihrer Beziehung gelüftet. „Ich bin jetzt seit über zwölf Jahren in einer Beziehung und seit vielen, vielen Jahren verheiratet. Viel länger, als man da draußen denkt“, sagte die Sängerin, die mit ihrem Manager Florian Fischer (46) liiert ist. „Man liebt sich und man streitet sich. Ich glaube, es ist nicht einfach mit mir“.

Zu ihrem Song „Dazwischen sind wir Freunde“ verriet sie: „Es ist ein Liebeslied, um mich ein bisschen – nicht zu erklären – aber, um einfach mal zu sagen: So sind wir halt und so ist es auch in Ordnung (…) Ich bin ein Zwilling. Ich bin himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Es ist schon eine Menge zu händeln. Es kann heute alles super sein. Und morgen ist es dann ganz anders und die Welt geht unter und umgekehrt.“

Connor und Fischer haben zwei gemeinsame Kinder, Tochter Delphine (geb. 2011) und Sohn Jax (geb. 2017). Die Sängerin hat aus ihrer vorangegangenen Ehe mit Marc Terenzi (43) zudem Sohn Tyler (17) und Tochter Summer (15).

Sarah Connor leidet unter Panikattacken

Die Musikerin, die ihre Special Deluxe Edition „Herz Kraft Werke“ mit sechs neuen Songs veröffentlicht, sprach in der TV-Sendung zudem über ihr Lied „Stark“ und Depressionen: „Ich kann nur sagen: Depressionen und die Bipolarität meiner Gedanken, meines Wesens ist schon etwas, was mich mein ganzes Leben beschäftigt.“ Auch mit Panikattacken kämpft die Musikerin: „Ich war gestern Morgen im Wald mit meinen Hunden und habe eine schöne, gepflegte Panikattacke bekommen. Mitten im Wald. Bei Sonnenschein. Ich hatte keine Ahnung, warum. Ich dachte nur: ‚Was ist das jetzt? Warum kommt jetzt gerade dieses Gefühl?'“

Das sei für sie „mittlerweile schon wie eine alte Bekannte. Wie eine Schwester, die dabei ist und wo ich denke: ‚Ok, es ist jetzt gerade so.'(…) Ich habe gelernt, damit zu leben. Dass es zwischendurch passiert. Es passiert mir auf der Bühne, beim Autofahren, in Situationen, wo ich nicht wegkann, in einer Menschenmenge oder in einer Schlange.“

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111