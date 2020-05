Sarah Connor: Hier sind ihre 27 Jahre jüngeren Zwillingsbrüder

Sarah Connors Mutter Soraya Lewe-Tacke wurde mit 50 Jahren selbst nochmal Mama. Das ist nun 12 Jahre her und jetzt dürfen wir die Zwillinge endlich mal wieder sehen!

Soraya postete diese Woche ein Bild der inzwischen zwölfjährigen Jungs Mick und Lex, 27 Jahre jünger als ihre berühmte Schwester Sarah. Der Grund: Die Zwillinge hatten am Donnerstag Geburtstag! Dazu schrieb die stolze Mutter: „Happy Birthday meine großen Jungs“.

Lulu hat heimlich geheiratet

Mehr noch: Auf dem im Februar eröffneten Account findet man auch ein Foto der Hochzeit von Sarah Connors jüngster Schwester Sophia-Luisa Lewe, genannt Lulu. Die 27-Jährige heiratete im Februar nach vier Jahren Beziehung einen Bastian Scheibe. Das Paar wird dabei auf dem Foto von den beiden Jungs flankiert, die fröhlich in die Kamera grinsen. Lulu spielte 2001 in Sarah Connors Video „From Sarah with Love“.

Die Zweitberühmteste in der Runde ist sicher die fünffache Mutter Anna-Maria Ferchichi (38), die mit Rapper Bushido verheiratet ist. Die hat übrigens mit dem thailändischen Tänzer Pravit Anantapongse den 17-Jährigen Montry. Hinzu kamen später mit Bushido Tochter Aaliyah (8), die Zwillinge Djibral und Laila (4) und der zweijährige Issa. Aber das ist eine andere Geschichte…

Zurück zur Matriarchin des Lewe-Clans. Zusammengefaßt heißt es an dieser Stelle: Soraya Lewe-Tacke hat insgesamt acht Kinder.