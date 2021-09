Sarah Connor ist zurück bei der Arbeit – allerdings nur virtuell

Sarah Connor muss virtuell arbeiten. (jom/spot)

05.09.2021 10:01 Uhr

Sarah Connor hat sich in einem Instagram-Post als "The Voice of Germany"-Coach zurückgemeldet. Die Sängerin ist nach einem positiven Corona-Test bei den Aufzeichnungen der Battles nur virtuell dabei.

Sarah Connor (41) hat sich in einem Instagram-Post aus dem Studio von „The Voice of Germany“ gemeldet – allerdings sieht ihr Comeback als Coach der Musikshow nach einem positiven Corona-Test etwas anders aus. Sie kann nur virtuell neben ihren Kollegen Nico Santos (28), Mark Forster (38) und Johannes Oerding (39) bei der Aufzeichnung der Battles dabei sein. Von Santos und Forster gibt es für die Abwesende, die auf einem Bildschirm zu sehen ist, deshalb nur einen Luftkuss, wie der Instagram-Schnappschuss zeigt.

Dann startet „The Voice of Germany“

Am vergangenen Donnerstag hatte Connor ihren Fans offenbart, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet worden sei und sich in Quarantäne befinde. Laut Mitteilung von ProSiebenSat.1 kann die Sängerin deshalb bei den Aufzeichnungen der Battles (4. und 5. September) nicht anwesend sein. „Auf die Produktionsabläufe vor Ort und die Entscheidung, wer aus Sarahs Team weiterkommt, hat dies keinen Einfluss: Die Talente aus Team Sarah werden im Studio performen. Sarah Connor beurteilt diese Performance, gibt ihrem Team nach ihrer Quarantäne persönliches Feedback und teilt den Battle-Gegnern dann mit, wer eine Runde weiterkommt“, heißt es in der Mitteilung.

Die bereits im Juni abgedrehten Blind Auditions waren von Connors Quarantäne nicht beeinflusst, in den zehn Folgen (ab 7. Oktober immer donnerstags auf ProSieben und sonntags in Sat.1) ist die Sängerin neben den anderen Coaches auf dem roten Stuhl zu sehen.