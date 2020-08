25.08.2020 09:26 Uhr

Sarah Connor trauert um ihre Hündin Nala

"Dein Bellen fehlt mir jetzt schon": Sarah Connor hat sich auf Instagram mit rührenden Worten von ihrer verstorbenen Hündin Nala verabschiedet.

Sarah Connor (40, „Wie schön du bist“) trauert um ihre Hündin. „Nala ist letzte Nacht nach 12,5 Jahren an meiner Seite von uns gegangen“, schreibt die deutsche Sängerin in ihren Instagram Stories zu einem Bild von Nala. Mit rührenden Worten verabschiedet sich Connor zudem in einem weiteren Beitrag auf der Plattform.

„Du wirst mir so fehlen, meine Kleine“, erklärt Connor. Sie fährt fort: „Fast 13 Jahre hast Du mich begleitet, mich beschützt, meine Kinder bewacht und auf Spaziergängen zusammengehalten, mich getröstet und so viel mit mir erlebt. Dein Bellen fehlt mir jetzt schon. Und allen anderen hier auch.“

Fans überschütten Connor mit Mitgefühl

Ihre Fans teilen den Schmerz der Sängerin und zeigen viel Mitgefühl für Connor in den Kommentaren. „Ich kann den großen Verlust eines geliebten Tieres so gut nachempfinden“, schreibt eine Nutzerin, ein anderer versichert: „Sie wird auf alle Fälle immer an deiner Seite sein und von oben auf dich weiterhin aufpassen.“

Quelle: instagram.com

(wue/spot)