Sarah Connor über ihr zweite Karriere mit Deutschpop

Sarah Connor hat über ihre zweite Chance gesprochen. Die 39-Jährige gehört schon seit Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen in ganz Deutschland. Nachdem sie im Jahr 2001 mit ‚Let’s get back to Bed – Boy!‘ ihren großen Durchbruch hatte, ist sie auch heute noch sehr gefragt.

Besonders ihre Songs in ihrer Muttersprache könnten kaum beliebter sein. Eine Tatsache, die Connor besonders glücklich macht, wie sie im ,ZDF-Morgenmagazin‘ erzählte: „Der große Unterschied zu meinem ersten Leben – sage ich immer – ist, dass ich meine Songs jetzt selber schreibe, meine eigenen Geschichten. Das ist für mich die größte Errungenschaft. Und was mich wirklich sehr glücklich macht, ist, dass es auch mit den Leuten connected und dass man es nachvollziehen kann. Dass ich nicht alleine bin mit meinen Gedanken. Das freut mich sehr.“

Vier Kinder

Dabei hätte ihr Erfolg heute fast noch größer sein können. Denn ihr Song ,Bounce’ schaffte es 2004 sogar in die amerikanischen Charts, Connor bekam sogar die Chance auf eine große Promo-Tour im Ausland. Aber sie verzichtete auf den Ruhm: „Dann hatte ich ja die Chance, als mein Sohn geboren war, eben in Amerika zu promoten. Und das hätte aber bedeutet, volle Kanne sofort und monatelang, und das wollte ich nicht. Ich habe damals gesagt: ‚Nee, ich möchte für mein Baby da sein‘. Mir reicht das in Deutschland, da habe ich wahnsinnig großen Erfolg“, erklärte sie gegenüber ‚taff‘. Diese Entscheidung bereut die Blondine auch heute nicht. Schließlich ist sie mittlerweile Mutter von vier Kindern. Für Tyler, ihren gemeinsamen Sohn mit Marc Terenzi, der im Jahr 2004 das Licht der Welt erblickte, würde sie alles wieder genauso machen.