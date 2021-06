Sarah Engels ist schwanger: So gratulieren die Promis

Sarah Engels, hier auf einem Event in Berlin, wird wieder Mutter (wue/spot)

06.06.2021 13:22 Uhr

Am 6. Juni hat Sarah Engels ihre Fans und Promi-Freunde mit einer wunderbaren Nachricht überrascht. Sie ist wieder schwanger.

Sarah Engels (28), die erst seit Kurzem mit ihrem Ehemann Julian (28) verheiratet ist, hat am 6. Juni eine wundervolle Neuigkeit mit ihren Fans geteilt. Bei Instagram machte die Sängerin öffentlich, dass sie wieder schwanger ist. Das Baby ist das erste gemeinsame Kind des Paares, die 28-Jährige hat bereits Sohn Alessio (5), der aus einer vorangegangenen Ehe mit dem Sänger Pietro Lombardi (28) stammt. Die Glückwünsche zahlreicher anderer Promis ließen nicht lange auf sich warten.

Gänsehaut und Tränen

Influencerin Sarah Harrison, die am heutigen Sonntag ihren 30. Geburtstag feiert, erklärte in einem Kommentar: „Wow, was für schöne News. Alles erdenklich Gute für Euch.“ Model Fiona Erdmann (32) habe unterdessen „GÄNSEHAUT“. Sie freue sich „unendlich“ für die Eheleute. Erdmann wünsche Engels und ihrem Ehemann „nur das Beste“ auf deren Reise und ließ ebenfalls Glückwünsche „zum kleinen Wunder“ da.

Dem konnte sich Tänzerin und „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (40) nur anschließen: „Ich weine wie ein Baby.“ Sie sende dem Paar Glückwünsche und wünschte ihnen ebenfalls nur das Beste. Profitänzerin Christina Luft (31), die ebenso aus „Let’s Dance“ bekannt ist, wählte ähnliche Worte wie Erdmann: „Sarah, ich kann es nur immer wieder sagen: Alles erdenkliche Glück auf dieser Welt wünsche ich euch!!! Herzlichen Glückwunsch für euer kleines Wunder!“

„Genießt euer kleines Wunder“

Yeliz Koc (27), die derzeit selbst ein Baby – ein Mädchen – mit Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwartet, erklärte in einem Kommentar: „So viele kleine Engel, die unterwegs sind. Ich freue mich für euch.“ Liz Kaeber (28), wie Koc unter anderem bekannt aus der Datingshow „Der Bachelor“, erklärte, dass ihre Emotionen mit ihr durchgingen. „Ein so herzzerreißendes Video und eine so schöne Nachricht“, schreibt die 28-Jährige. „Ich wünsche Euch nur das Beste und eine wunderschöne Schwangerschaft. Genießt euer kleines Wunder.“

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen“, erklärte Engels zuvor unter anderem zu einem Video, das sie und ihren Ehemann auf ihrer Hochzeit zeigt. In dem rührenden Clip sind auch die Ehegelübde der beiden zu hören. Sie bedankt sich darin unter anderem bei Julian, „dass Du mein Knopf bist, der mein ganzes Leben zusammenhält – und alles, was für mich immer nur Schwarz oder Weiß gewesen ist, mit ganz viel Farbe füllst“. Er wiederum erklärt: „Du bist mein Zuhause – und ich verspreche Dir, auch Deines zu sein. Lass uns Hand in Hand durchs Feuer gehen.“