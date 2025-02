Stars Sarah Engels: Sie fühlte sich lange zu dick

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2025, 14:00 Uhr

Sarah Engels hatte lange Zeit mit Selbstzweifeln wegen ihres Gewichts zu kämpfen.

Die 32-Jährige wurde 2011 mit der achten Staffel von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ berühmt und konnte sich seitdem eine beeindruckende Karriere aufbauen. Unsicherheiten plagten sie aber damals trotzdem und das fing bei der Sängerin bereits im Kindesalter an.

Gegenüber ‚Bunte‘ verriet Sarah jetzt, dass sie zum ersten Mal mit etwa elf Jahren bewusst darüber nachdachte, dass sie ein paar Kilos zu viel auf den Rippen haben könnte: „Ich war ein bisschen pummeliger und habe mich deshalb oft alleine gefühlt.“ Sarah litt damals stark an Selbstzweifeln – so sehr sogar, dass sie fast ihre Karriere ruiniert hätten. Denn als Teenager war die Sängerin so unsicher, dass sie sich bald nicht einmal mehr traute, vor ihrer Familie zu singen: „Die mussten sich tatsächlich alle umdrehen.“

Heute hat Sarah eine gesunde Beziehung zu ihrem Körper, treibt viel Sport und lief mit ihrem Ehemann Julian sogar schon den ein oder anderen Marathon. Nachdem sie den Kölnmarathon im Oktober 2024 erfolgreich absolviert hatte, schrieb Sarah auf Instagram: „Wir haben es geschafft. Ich bin einfach so unendlich stolz auf uns beide.“