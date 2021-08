Sarah Engels: So geht es der schwangeren Sängerin

Sarah Engels ist zum zweiten Mal schwanger. (hub/spot)

06.08.2021 07:21 Uhr

Sarah Engels und Ehemann Julian erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt hat die Sängerin den Fans verraten, wie es ihr in der Schwangerschaft geht.

Sarah Engels (28) und ihr Ehemann Julian (28) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In einer Instagram-Story verriet die Sängerin nun, wie es ihr in der Schwangerschaft geht. Nach wie vor treibe sie Sport, erklärte sie, aber nicht mehr so intensiv wie zuvor. Sie stehe im engen Austausch mit ihrem Frauenarzt. „Bewegung tut eigentlich jeder Schwangeren, die sich dabei wohlfühlt, gut.“ Sie sei früher zwölf Kilometer gelaufen. „Jetzt laufen wir vier oder fünf Kilometer und das auch nicht so oft.“

Ihre Ausdauer habe in der Schwangerschaft abgenommen. „Je größer der Bauch wird, desto weniger Lungenvolumen habe ich.“ Sie könne nicht mehr lange auf dem Rücken liegen und sei viel schneller aus der Puste. „Aber im Großen und Ganzen geht es mir echt gut. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich die Schwangerschaft sehr genießen kann.“

„Wie ein kleiner Schwimmreifen“

Auch über ihr Gewicht sprach Engels auf Instagram. Bis jetzt habe sie „ungefähr um die sechs Kilo zugenommen“. „Ich habe aber davor schon drei oder vier Kilo zugenommen. Also bevor ich überhaupt schwanger geworden bin“, verrät die Sängerin ihren Fans zudem. Bei ihrem ersten Kind Alessio sei ihr Baby-Bauch spitz gewesen. Sie habe es nur für ein Gerücht gehalten, dass er bei einem Mädchen runder werde. Sie merke nun allerdings, „dass ich nicht nur Bauch kriege, sondern sich das auch wie ein kleiner Schwimmreifen an den Seiten verteilt“. Aber es sei das „schönste Geschenk auf der Erde“ und jedes einzelne Kilo wert.

Sarah und Julian Engels hatten sich im November des vergangenen Jahres verlobt, bereits im Mai dieses Jahres läuteten die Hochzeitsglocken. Der Fußballer nahm daraufhin den Nachnamen seiner Ehefrau an. Anfang Juni gab der Star dann bekannt, ein zweites Kind zu erwarten. Die 28-Jährige hat bereits Sohn Alessio, der aus einer vorangegangenen Ehe mit dem Sänger Pietro Lombardi (29) stammt.