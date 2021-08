Sarah Engels: So glücklich, dass die Tränen fließen

Sarah Engels wird derzeit vom Glück geküsst. (mia/spot)

31.08.2021 12:16 Uhr

Sarah Engels Gesicht von Tränen überströmt - so aufgelöst haben sie ihre Fans auf Instagram vielleicht noch nie gesehen. Doch keine Sorge, die Sängerin weinte vor Glück.

Die eigene Hochzeit, ihre zweite Schwangerschaft und nun auch noch ihr Bruder im Liebesglück – Sarah Engels (28) kann die Tränen aufgrund ihres Glücks derzeit nicht mehr zurückhalten. Auf Instagram hat die Sängerin ihren Gefühlen freien Lauf gelassen.

In dem Video, das Sarah in ihren Storys gepostet hat, wird sie dabei gefilmt, wie sie im Auto sitzt und auf ihr Handy guckt. Dort läuft offenbar gerade das Hochzeitsvideo ihres jüngeren Bruders Gianluca – und bei Engels kullern die Tränen über die Wangen, sodass ihr Mann Julian (28) besorgt, aber auch ein bisschen amüsiert, fragt: „Alles ok? Oh mein Baby…“

„Es gibt nichts Schöneres als die wahre Liebe“

Auf Instagram erklärt Sarah den Gefühlsausbruch wenig später: „Ich bin einfach so glücklich für meinen kleinen Bruder. Er hat sein passendes Gegenstück gefunden. Es gibt nichts Schöneres als die wahre Liebe.“ Auch Bilder aus besagtem Hochzeitsvideo teilt sie mit ihren Fans.

Die Bilder sind übrigens nicht neu für Sarah. Sie war bei der Hochzeit anwesend und hat sie mit ihrer Stimme sogar veredelt: In einem Teil des Videos ist zu sehen, wie sie auf der Bühne steht und mit viel Gefühl einen romantischen Song singt.